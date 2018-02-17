GÃ¼ncelleme: 17:57, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 1595 oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1595 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

TSK tarafÄ±ndanÂ AfrinÂ bÃ¶lgesinde 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lanÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen aÃ§Ä±klamada, operasyonlardaÂ Hava Kuvvetlerinin uluslararasÄ± hukuk ve anlaÅŸmalar tarafÄ±ndan yasaklanmÄ±ÅŸ mÃ¼himmat kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, bu tÃ¼r mÃ¼himmatÄ±n TSK envanterinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± Ã§izildi. AyrÄ±ca, kara ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±nÄ±n da aynÄ± esaslarla hareket ettiÄŸi vurgulandÄ±.

HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklarca PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait 674 hedefin imha edildiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Harekat kapsamÄ±nda, ÅŸu ana kadar bÃ¶lgeden elde edilen bilgilere gÃ¶re en az 1595 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi tespit edilmiÅŸtir.Â TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± ile girilen Ã§atÄ±ÅŸmalarda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden bugÃ¼ne kadar 31 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ, 170 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r.Â Hava harekatÄ± ve kara ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile desteklenen kara harekatÄ± planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde baÅŸarÄ±yla devam etmektedir.Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±, bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± saÄŸlamak Ã¼zere tÃ¼m terÃ¶ristlere karÅŸÄ±, ahlaki deÄŸerler ve uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde azim ve kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir."

AÃ§Ä±klamada "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n can gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak maksadÄ±yla milli birliÄŸimizi ve bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ hedef alan baÅŸta FETÃ–/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olmak Ã¼zere tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadelesini, yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kesintisiz olarak en son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar sÃ¼rdÃ¼rme azim ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndadÄ±r." vurgusu yapÄ±ldÄ±.

674 HEDEF Ä°MHA EDÄ°LDÄ°

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž'e ait 674 hedef hava harekatlarÄ±yla imha edildi.

ASKERÄ° ARAÃ‡LAR KÄ°LÄ°S'E GELDÄ°

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlu birliklere takviye amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen askeri araÃ§lar Kilis'e geldi.Â

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda farklÄ± birliklerden gÃ¶nderilen, aralarÄ±nda zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu 5 araÃ§lÄ±k konvoy kente ulaÅŸtÄ±.Â

Askeri araÃ§lar, gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda sÄ±nÄ±r birliklerine yÃ¶nlendirildi.

"AZEZ-CERABLUS ARASINDA BULUNAN TOPLAM 243 MESKUN MAHAL KONTROL ALTINA ALINDI"

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesindeki faaliyetlere iliÅŸkin ise ÅŸunlar paylaÅŸÄ±ldÄ±:

"TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan desteklenen Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunun (Ã–SO) yoÄŸun ve kararlÄ± mÃ¼cadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasÄ±nda bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. El-Bab bÃ¶lgesinde patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n arama/temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼rken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAÅž terÃ¶rist unsurlarÄ±nÄ±n Afrin'den doÄŸuya, MÃ¼nbiÃ§'ten batÄ±ya doÄŸru gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmaya yÃ¶nelik alÄ±nan tedbirlerin uygulanmasÄ±na hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda Ã¶zellikle Azez-Mare ve zaman zaman da MÃ¼nbiÃ§ bÃ¶lgesinden yapÄ±lan taciz ve saldÄ±rÄ±lara meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verilmektedir."

KÄ°LÄ°S'E ROKETLÄ° SALDIRI DÃœZENLENDÄ°

Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK mensuplarÄ±ncaÂ Kilis'e dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±da Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.Â

Afrin'deki Ã¶rgÃ¼t mevzilerinden atÄ±lan 3 roket, Kocabeyli kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±ndaki boÅŸ araziye dÃ¼ÅŸtÃ¼.

SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± ya da yaralanma olmadÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, olay yerinde inceleme yaptÄ±.

Roketlerin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lge yakÄ±nlarÄ±ndaki acil saÄŸlÄ±k alanÄ± tedbir amaÃ§lÄ± tahliye edildi.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), olayÄ±n ardÄ±ndan Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK hedeflerini hava ve karadan ateÅŸ altÄ±na aldÄ±.

TERÃ–R MEVZÄ°LERÄ° TOPÃ‡U BÄ°RLÄ°KLERÄ°NCE VURULUYOR

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Hatay'Ä±n ReyhanlÄ±, KÄ±rÄ±khan ve Hassa ilÃ§eleri karÅŸÄ±sÄ±ndaki terÃ¶r mevzileri, topÃ§u birliklerince ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hudutlar ile bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak, Afrin bÃ¶lgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAÅž mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, bÃ¶lge halkÄ±nÄ± Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak amacÄ±yla TSK tarafÄ±ndan 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ediyor.

Harekat kapsamÄ±nda KÄ±rÄ±khan, Hassa ve ReyhanlÄ± ilÃ§elerinin sÄ±nÄ±ra yakÄ±n bÃ¶lgelerindeki birlikler, Afrin'deÂ terÃ¶ristlere ait mevzilere top atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±.

SÄ±nÄ±r birliklerine tank, zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± ve hafif zÄ±rhlÄ± araÃ§ sevkiyatÄ± da devam etti.

Ã–te yandan, aynÄ± bÃ¶lgeye dÃ¼n de roket dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.