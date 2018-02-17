GÃ¼ncelleme: 19:34, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± ile bir araya geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak BaÅŸbakanÄ±Â Haydar el-Ä°badiÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Bayerischer Hof Oteli'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Ä°badi gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, yaklaÅŸÄ±k 40 dakika sÃ¼rdÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ile Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu da hazÄ±r bulundu.

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