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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
04:42, 18 Åžubat 2018 Pazar
SaÄŸlÄ±k
GÃ¼ncelleme: 20:36, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

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Beyaz Ã§ayÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸa faydalarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor
Beyaz Ã§ayÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸa faydalarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

Ã‡AYKUR'un Ã¼rettiÄŸi organik beyaz Ã§ayÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan faydalarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Japonya'da bir Ã¼niversitede Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡AYKURÂ Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, organikÂ beyaz Ã§ayÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan faydalarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Japonya'da bir ilaÃ§ araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme Ã¼niversitesi iÅŸ birliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

"JP53" adÄ± verilen gÄ±da takviyesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Genel MÃ¼dÃ¼r Ä°mdat SÃ¼tlÃ¼oÄŸlu'nun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde gÃ¶rmek amacÄ±yla Japonya'ya gittiÄŸi ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, SÃ¼tlÃ¼oÄŸlu'nun Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin yol haritasÄ± belirlemek iÃ§in firma yetkilileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi kaydedildi.



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