Beyaz Ã§ayÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸa faydalarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

Ã‡AYKURÂ Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, organikÂ beyaz Ã§ayÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan faydalarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Japonya'da bir ilaÃ§ araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme Ã¼niversitesi iÅŸ birliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.
"JP53" adÄ± verilen gÄ±da takviyesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Genel MÃ¼dÃ¼r Ä°mdat SÃ¼tlÃ¼oÄŸlu'nun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde gÃ¶rmek amacÄ±yla Japonya'ya gittiÄŸi ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, SÃ¼tlÃ¼oÄŸlu'nun Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin yol haritasÄ± belirlemek iÃ§in firma yetkilileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi kaydedildi.
Ã‡AYKUR'un Ã¼rettiÄŸi organik beyaz Ã§ayÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan faydalarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla Japonya'da bir Ã¼niversitede Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor
Prof. Dr. Karatay, "Ã–lene kadar bu ilaÃ§larÄ± iÃ§eceksin' diye beyinleri yÄ±kanmÄ±ÅŸ diyabet hastalarÄ±nÄ±n ilaÃ§lardan kurtulabileceÄŸini bilmek en insani haklarÄ±dÄ±r. BaÅŸta diyabet olmak Ã¼zere tÃ¼m kronik dejeneratif hastalÄ±klar iyileÅŸtirilebilir." dedi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, ortaÃ¶ÄŸretime yeni geÃ§iÅŸ sisteminin, 2018-2019 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸecek tÃ¼m Ã¶ÄŸrencileri kapsadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã–SYM tarafÄ±ndan, ALES'e iliÅŸkin analizlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk sÄ±nav deÄŸerlendirme raporu yayÄ±mlandÄ±
TÃ¼rk Epilepsi ile SavaÅŸ DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yeni, "Epilepsi, herkesin baÅŸÄ±na gelebilecek kronik bir hastalÄ±k. AraÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±, epilepsi ile ilgili Ã¶n yargÄ±larÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serse de epilepsi hastasÄ± bireylerin birÃ§oÄŸu dÃ¼zenli ve doÄŸru bir tedavi ile Ã§alÄ±ÅŸabilir, okula gidebilir, evlenebilir yani normal hayatlarÄ±na devam edebilir" dedi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kamu-Ã¶zel iÅŸ birliÄŸi ile baÅŸlatÄ±lan "Åžehir Hastaneleri Projesi" kapsamÄ±nda yapÄ±mÄ± devam eden Konya Åžehir Hastanesi, Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi'nin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne hizmet verecek.
Bilim adamlarÄ±, insan yumurtalarÄ±nÄ± ilk kez laboratuvar ortamÄ±nda geliÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±.
AEÃœ ile ÃœrdÃ¼n'deki 5 Ã¼niversite arasÄ±nda, Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretim elemanÄ± deÄŸiÅŸimini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan "Erasmus" ve "Mevlana DeÄŸiÅŸim ProgramÄ±" da dahil bir Ã§ok alanda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Sigara ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerinde marka adlarÄ±nÄ±n standart bir yazÄ± tipi ve boyutta yer almasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tek tip paket uygulamasÄ± 5 Ã¼lkede hayata geÃ§ti
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ'Ä±n yardÄ±mcÄ± doÃ§entliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren teklifinin, TBMM Milli EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r GenÃ§lik ve Spor Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, "BugÃ¼nden itibaren diploma denklik baÅŸvurularÄ±, e-Devlet sistemi Ã¼zerinden online yapÄ±lacaktÄ±r. e-Devlet ÅŸifresi olmayan yabancÄ±lar iÃ§in ayrÄ± bir baÅŸvuru portalÄ± oluÅŸturulmuÅŸ, yabancÄ±lar bu portaldan aynÄ± ÅŸekilde online baÅŸvuracaklardÄ±r" dedi
YÃ–K, yardÄ±mcÄ± doÃ§ent kadrosunun kaldÄ±rÄ±larak "doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi" kadrosuna geÃ§enlerin maaÅŸlarÄ±nda 100 liranÄ±n Ã¼zerinde iyileÅŸtirme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ Matematik MÃ¼zesi TÄ±rÄ± ile Ã§ocuklara bilim sevgisi aÅŸÄ±lanmasÄ± amaÃ§lÄ±yor
2017-2018 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ± bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor. Ä°kinci dÃ¶nem, 8 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ sona erecek
Kilis ve Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±r ilÃ§elerinde yarÄ±yÄ±l tatilinin bir hafta uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§tiÄŸimiz hafta acil servislerle ilgili yeni dÃ¼zenlemeler iÃ§eren bir genelge yayÄ±nladÄ±. Bakan Ahmet Demircan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada acillerdeki yoÄŸunluk sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in bazÄ± uzman doktorlarÄ±n mesai saatini 16.00-23.00 ÅŸeklinde dÃ¼zenlediklerini belirtti