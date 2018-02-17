Ä°srail'den Gazze'ye topÃ§u atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rÄ±

Ä°srailÂ ordusununÂ Gazze'deÂ FilistinliÂ direniÅŸ gruplarÄ±na ait bir askeri noktayaÂ top atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi.Â
Filistin emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re Ä°srail ordusu, Han Yunus kentinde direniÅŸ gruplarÄ±na ait askeri bir gÃ¶zetleme noktasÄ± top atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Olayla Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da Ä°srail-Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda rutin devriye gÃ¶revi yapan Ä°srail'e ait bir askeri aracÄ±nÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda bomba patlamasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k olarak Gazze'nin gÃ¼ney kesiminde bir gÃ¶zetleme noktasÄ±nÄ±n bombalandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Olayda Ã¶len ya da yaralanan olup olmadÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda ise bilgi verilmedi.
BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi lideri Henry Bolton, parti Ã¼yelerinin gÃ¼ven oyunu alamadÄ±
Filistin iÃ§in Tunuslular Koalisyonu'nun, baÅŸkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlediÄŸi Ä°srail'le normalleÅŸme karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriye katÄ±lanlar, Ã¼zerinde "Halk, Filistin'in kurtulmasÄ±nÄ± istiyor", "Halk normalleÅŸmenin suÃ§ sayÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.
CIA'nÄ±n eski direktÃ¶rlerinden James Woolsey, Rusya'nÄ±n, Ã¼lkesindeki seÃ§imlere mÃ¼dahale ettiÄŸi iddialarÄ±yla ilgili, ABD'nin de baÅŸka Ã¼lkelerdeki seÃ§imlere karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± itirafÄ±nda bulundu.
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov, Ã‡in'deki etnik Kazaklara baskÄ± uygulanmasÄ±na yÃ¶nelik ÅŸikayetlerin doÄŸrulanmasÄ± Ã¼zerine Ã‡inâ€™e diplomatik nota verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail ordusu Gazze'de Filistinli direniÅŸ gruplarÄ±na ait bir askeri noktaya top atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Suriye'nin Ä°dlib ilinin Hazzano beldesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 Ã§ocuÄŸu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 4 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek Komisyonu, Macaristan'Ä±n sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde muhacirlerin iltica baÅŸvurmasÄ± konusunda uygulamaya koyduÄŸu yeni kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Merzuk, ABD'nin "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±"na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Filistin halkÄ± kabul etmediÄŸi sÃ¼rece hiÃ§bir proje hayata geÃ§irilemez." dedi.
Ä°ki LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ±, Hizbullah'a Ä°HA parÃ§alarÄ± temin etmek suÃ§undan, GÃ¼ney Afrika'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ä°ngiltere'nin Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na koÅŸulsuz ÅŸartsÄ±z baÄŸlÄ± olduÄŸunu yineledi ve "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi bizim de gÃ¼venliÄŸimiz." ifadesini kullandÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkentinde 18 bin 44 kiÅŸi "Muhammed" ismini taÅŸÄ±yor. BaÅŸkent'teki kadÄ±nlar arasÄ±nda "Fatma" Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada geliyor
Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Borna eyaletinde gerÃ§ekleÅŸen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden "Avrupa'nÄ±n en genÃ§ Ã¼lkesi" Kosova 10. yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor
Facebook, RuslarÄ±n ve diÄŸer aktÃ¶rlerin seÃ§imlere mÃ¼dahalesini Ã¶nlemek iÃ§in FBI ile birlikte aktif Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tecek
Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinin Haresta ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar kenti yerle bir etti.
Ä°srail, AfrikalÄ± muhacirlere 3 bin 500 dolar para ve bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkeyi terk edip kendi Ã¼lkelerine ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitme aksi halde ise sÃ¼resiz hapis cezasÄ± seÃ§eneklerini sunuyor.