GÃ¼ncelleme: 21:38, 17 Åžubat 2018 Cumartesi

Meteoroloji'den yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, AÄŸrÄ±, Van, Bitlis ve Hakkari Ã§evrelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini bildirdi.

Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gece saatlerinden itibaren AÄŸrÄ± Ã§evrelerinde baÅŸlamasÄ± beklenen yaÄŸmur ÅŸeklindeki yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, yarÄ±n kuvvetli yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, rakÄ±mÄ± yÃ¼ksek ilÃ§eler ile akÅŸam saatlerinde il merkezinde yoÄŸun kar (30-60 santimetre) yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

AkÅŸam saatlerinden sonra Van Ã§evrelerinde baÅŸlamasÄ± beklenen yaÄŸmur ÅŸeklindeki yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, yarÄ±n kuvvetli yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, kuzey ve doÄŸusundaki ilÃ§eler ile akÅŸam saatlerinde il merkezinde yoÄŸun kar (30-60 santimetre) yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

AkÅŸam saatlerinde Bitlis Ã§evrelerinde baÅŸlayacak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ise gece saatlerinden itibaren etkisini artÄ±rarak, yarÄ±n yoÄŸun kar (50 santimetre Ã¼zeri) yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Hakkari Ã§evrelerinde ise akÅŸam saatlerinde yaÄŸmur ÅŸeklinde baÅŸlayacak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, gece saatlerinden sonra kara dÃ¶nmesi ve yarÄ±n il genelinde yoÄŸun kar (30-60 santimetre) yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

AÃ§Ä±klamada, buzlanma ve don olayÄ±, ani sel, su baskÄ±nÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi oluÅŸabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda da bulunuldu.