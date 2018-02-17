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Orta Asya
Güncelleme: 23:33, 17 Şubat 2018 Cumartesi

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Kazakistan'dan Çin'e diplomatik nota
Kazakistan'dan Çin'e diplomatik nota

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Çin'deki etnik Kazaklara baskı uygulanmasına yönelik şikayetlerin doğrulanması üzerine Çin’e diplomatik nota verdiklerini açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Çin'deki etnik Kazaklara baskı uygulanmasına yönelik şikayetlerin doğrulanması üzerine Çin’e diplomatik nota verdiklerini açıkladı.

Abdrahmanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gözaltına alınan vatandaşların yakınları bize gerekli bilgileri verdi. Bu bilgiler doğrulandıktan sonra diplomatik kanallarla Çin’e diplomatik nota gönderdik.” ifadelerini kullandı.

Abdrahmanov, Çin'den gelecek detaylı bilgiyi talepte bulunan Kazakistan vatandaşları ve baskı altındaki etnik Kazakların yakınlarıyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Akılbek Kamaldinov, kasım ayında Çin'de yaşayan Kazakların şikayeti üzerine Çin’in Astana Büyükelçisi Zhang Hanhuey ile görüşmüş ancak görüşmenin ayrıntıları ile ilgili bilgi verilmemişti.

Çin'deki Kazak sorunu

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Çinhay ve Hans kentlerinde yaşayan 1,5 milyondan fazla Kazak, yerel yönetimin pasaport ve diğer resmi evrakı vermemesi nedeniyle yurt dışına çıkamıyor.

Çin hükümetinin, Uygur Özerk Bölgesi'nin bağımsızlığını elde etmek için 1997'de kurulan Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi ile mücadele kapsamında Kazak kökenlilere yönelik baskılarını artırdığı belirtiliyor.



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