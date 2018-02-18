CIA'nin eski direktÃ¶rÃ¼ Woolsey'den 'seÃ§im' itirafÄ±

ABDÂ Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) eski direktÃ¶rlerindenÂ James Woolsey, Amerikan Fox televizyonuna, Rusya'nÄ±n, Ã¼lkesindeki seÃ§imlere ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump lehine mÃ¼dahale ettiÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ã–zel Yetkili SavcÄ± Robert Mueller'in 13 Rus vatandaÅŸÄ± ve 3 Rus kuruluÅŸ hakkÄ±ndaki suÃ§ duyurusuyla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin de baÅŸka Ã¼lkelerdeki seÃ§imlere karÄ±ÅŸÄ±p karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine Woolsey, "Muhtemelen evet ancak komÃ¼nistlerin iktidara gelmesini engellemek iÃ§in, sistemin iyiliÄŸi iÃ§indi yani demokrasinin menfaatine, sadece iyi bir amaÃ§ iÃ§in." dedi.
Bill Clinton'un baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemindeÂ CIAÂ direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yapan Woolsey'in sÃ¶zleri, Rusya'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin sosyal medya hesabÄ±ndan "Her ÅŸeyi anlatÄ±yor." yorumuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Moskova, ABD'de 2016'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahale etmediÄŸini savunsa da Amerikan istihbaratÄ±nda Rusya'nÄ±n Trump lehine seÃ§imlere mÃ¼dahale ettiÄŸi konusunda konsensÃ¼s mevcut.
Ã–zel Yetkili SavcÄ± Mueller, cuma gÃ¼nkÃ¼ suÃ§ duyurusunda Rusya'nÄ±n seÃ§imleri etkileme operasyonlarÄ±nÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Washington DC bÃ¶lge mahkemesine yapÄ±lan suÃ§ duyurusunda, RuslarÄ±n 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri sÄ±rasÄ±nda siyasi fikirleri etkilemek iÃ§in AmerikalÄ±larÄ±n adÄ±nÄ± kullanarak sahte yollarla ilanlar satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve sahte sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ä°ddialar, Rusya'nÄ±n Amerikan seÃ§imlerine mÃ¼dahalesine iliÅŸkin en doÄŸrudan suÃ§lamalarÄ± oluÅŸturuyor.
Mueller, Rusya'nÄ±n ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahale ettiÄŸi iddialarÄ± ve Trump kampanyasÄ±yla Rusya destekli kiÅŸiler ve kuruluÅŸlar arasÄ±nda gizli koordinasyon olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin iddialarÄ± soruÅŸturuyor.
Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mueller'in cuma gÃ¼nkÃ¼ suÃ§ duyurusunda Rusyaâ€™nÄ±n seÃ§imleri etkileme operasyonlarÄ±na 2014â€™te baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸine iÅŸaret ederek, bunun kendisinin baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday olmasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶ncesine denk geldiÄŸine dikkati Ã§ekti.
Trump, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "SeÃ§imin sonuÃ§larÄ± etkilenmedi. Trump kampanyasÄ± yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yapmadÄ± - (Ruslarla) gizli iÅŸ birliÄŸi yok." ifadelerini kullandÄ±.
BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi lideri Henry Bolton, parti Ã¼yelerinin gÃ¼ven oyunu alamadÄ±
Filistin iÃ§in Tunuslular Koalisyonu'nun, baÅŸkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlediÄŸi Ä°srail'le normalleÅŸme karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriye katÄ±lanlar, Ã¼zerinde "Halk, Filistin'in kurtulmasÄ±nÄ± istiyor", "Halk normalleÅŸmenin suÃ§ sayÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.
CIA'nÄ±n eski direktÃ¶rlerinden James Woolsey, Rusya'nÄ±n, Ã¼lkesindeki seÃ§imlere mÃ¼dahale ettiÄŸi iddialarÄ±yla ilgili, ABD'nin de baÅŸka Ã¼lkelerdeki seÃ§imlere karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± itirafÄ±nda bulundu.
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov, Ã‡in'deki etnik Kazaklara baskÄ± uygulanmasÄ±na yÃ¶nelik ÅŸikayetlerin doÄŸrulanmasÄ± Ã¼zerine Ã‡inâ€™e diplomatik nota verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail ordusu Gazze'de Filistinli direniÅŸ gruplarÄ±na ait bir askeri noktaya top atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Suriye'nin Ä°dlib ilinin Hazzano beldesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 Ã§ocuÄŸu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 4 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek Komisyonu, Macaristan'Ä±n sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde muhacirlerin iltica baÅŸvurmasÄ± konusunda uygulamaya koyduÄŸu yeni kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Merzuk, ABD'nin "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±"na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Filistin halkÄ± kabul etmediÄŸi sÃ¼rece hiÃ§bir proje hayata geÃ§irilemez." dedi.
Ä°ki LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ±, Hizbullah'a Ä°HA parÃ§alarÄ± temin etmek suÃ§undan, GÃ¼ney Afrika'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ä°ngiltere'nin Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na koÅŸulsuz ÅŸartsÄ±z baÄŸlÄ± olduÄŸunu yineledi ve "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi bizim de gÃ¼venliÄŸimiz." ifadesini kullandÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkentinde 18 bin 44 kiÅŸi "Muhammed" ismini taÅŸÄ±yor. BaÅŸkent'teki kadÄ±nlar arasÄ±nda "Fatma" Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada geliyor
Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Borna eyaletinde gerÃ§ekleÅŸen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden "Avrupa'nÄ±n en genÃ§ Ã¼lkesi" Kosova 10. yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor
Facebook, RuslarÄ±n ve diÄŸer aktÃ¶rlerin seÃ§imlere mÃ¼dahalesini Ã¶nlemek iÃ§in FBI ile birlikte aktif Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tecek
Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinin Haresta ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar kenti yerle bir etti.
Ä°srail, AfrikalÄ± muhacirlere 3 bin 500 dolar para ve bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkeyi terk edip kendi Ã¼lkelerine ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitme aksi halde ise sÃ¼resiz hapis cezasÄ± seÃ§eneklerini sunuyor.