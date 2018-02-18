GÃ¼ncelleme: 01:45, 18 Åžubat 2018 Pazar

Afrin'deki harekatta ve Hakkari'de 2 asker ÅŸehit





TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda ve Hakkari'de 2 askerin ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda bir askerin ÅŸehit olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. Bilgilendirmede, ÅŸu ifadelere yer verildi: "Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu saldÄ±rÄ±larda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet, ÅŸehitlerimizin kederli ailelerine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralanan kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri asil TÃ¼rk milletinden almÄ±ÅŸ olduÄŸu gÃ¼Ã§ ile tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadelesine en son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir." ÅžEMDÄ°NLÄ°'DE BÄ°R ASKER ÅžEHÄ°T OLDU Genelkurmay aÃ§Ä±klamasÄ±nda, PKK mensuplarÄ± tarafÄ±ndan Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bir askerin ÅŸehit olduÄŸu, bir askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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