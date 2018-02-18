Afrin'deki harekatta ve Hakkari'de 2 asker ÅŸehit

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda bir askerin ÅŸehit olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
Bilgilendirmede, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu saldÄ±rÄ±larda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet, ÅŸehitlerimizin kederli ailelerine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralanan kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri asil TÃ¼rk milletinden almÄ±ÅŸ olduÄŸu gÃ¼Ã§ ile tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadelesine en son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edecektir."
Genelkurmay aÃ§Ä±klamasÄ±nda, PKK mensuplarÄ± tarafÄ±ndan Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bir askerin ÅŸehit olduÄŸu, bir askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda ve Hakkari'de 2 askerin ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden AÄŸrÄ±, Van, Bitlis ve Hakkari Ã§evrelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± ile bir araya geldi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1595 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m-Philippe gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye'nin Fransa'yÄ± Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve iliÅŸkilerin her veÃ§hesinin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana olduÄŸu belirtildi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™na destek veren TÃ¼rkler, Sydneyâ€™de "TerÃ¶re Lanet Mitingi" dÃ¼zenledi.
TSK tarafÄ±ndan Mardin, Tunceli, ÅžÄ±rnak, Hakkari ve Bitlis'te dÃ¼zenlenen terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda, 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Ä°stanbul'da BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Silivri ve Tuzla'nÄ±n bazÄ± kesimlerine 19-20 Åžubat'ta su verilemeyecek.
Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Ankara ValiliÄŸince AÅžTÄ°'nin gÃ¼venliÄŸi ile ilgili aralarÄ±nda uzmanlarÄ±n da bulunduÄŸu komisyon, gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± tespit ederek bir rapor hazÄ±rladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžu anda TÃ¼rk hapishanelerinde DEAÅž mensubu tutuklu sayÄ±sÄ± 10 bin. Yuvarlayarak sÃ¶ylÃ¼yorum. 5 bin 800 yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±yÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan sokmadÄ±k, geri gÃ¶nderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa Ã¼lkelerinden geliyor..." dedi.
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 14'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 22 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TSK'nÄ±n Afrin'deki Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin " ElhamdÃ¼lillah, her geÃ§en gÃ¼n zafere biraz daha yaklaÅŸÄ±yoruz." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker ile bir araya geldi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, televizyon ve radyo kanallarÄ±nda Ã¼rÃ¼n pazarlamak amacÄ±yla dini duygularÄ± istismar eden yayÄ±nlara yÃ¶nelik deÄŸerlendirmede bulundu.
Kilis'te Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n bazÄ± alanlarÄ±ndaki "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.