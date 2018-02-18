Tunus'ta Ä°srail'le normalleÅŸme karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

Filistin iÃ§in Tunuslular Koalisyonu, Ä°srail ile normalleÅŸmeyi suÃ§ sayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n parlamentoda kabul edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Koalisyon bÃ¼nyesindeki Halk Cephesi BloÄŸu milletvekili Mubareke el-Berahi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Tunus yÃ¶netiminin, normalleÅŸme karÅŸÄ±tÄ± projeyi daha doÄŸmadan Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Halk Cephesi olarak, normalleÅŸmeyi suÃ§ sayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± AralÄ±k 2015'te parlamentoya sunduklarÄ±nÄ± belirten Berahi, tasarÄ±nÄ±n uzun sÃ¼re gÃ¼ndeme alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak hem kendilerinin hem de Tunus halkÄ±nÄ±n baskÄ±larÄ± neticesinde parlamentodaki Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Komisyonunda tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
"TasarÄ±yla ilgili tartÄ±ÅŸmalarda ilerleme katedildiÄŸi sÄ±rada, parlamento baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± komisyona, 'acilen' incelenmesi gereken baÅŸka tasarÄ±lar Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸma talimatÄ± verdi ve bu nedenle tartÄ±ÅŸmalara ara verildi." diyen Berahi, bu ÅŸekilde tasarÄ±nÄ±n 20 Åžubat'ta yapÄ±lmasÄ± beklenen genel oturuma sunulmamasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Halk Cephesi yÃ¶neticilerinden Refik el-Ganimi ise gÃ¶steriyi, Tunus yÃ¶netiminin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentodan geÃ§irmeme yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kÄ±namak ve Ä°srail ile her tÃ¼rlÃ¼ normalleÅŸmeye karÅŸÄ± olan halka destek vermek amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini vurguladÄ±.Â
Halk Cephesi BloÄŸu, 2015'te Ä°srail'le normalleÅŸmenin suÃ§ sayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren ve 6 maddeden oluÅŸan bir yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentoya sunmuÅŸtu. TasarÄ±nÄ±n 3. maddesi, normalleÅŸme suÃ§u iÅŸleyenlere 2 ila 5 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezasÄ± ve 4 bin ila 40 dolar arasÄ±nda deÄŸiÅŸen para cezasÄ± verilmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi lideri Henry Bolton, parti Ã¼yelerinin gÃ¼ven oyunu alamadÄ±
Filistin iÃ§in Tunuslular Koalisyonu'nun, baÅŸkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlediÄŸi Ä°srail'le normalleÅŸme karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriye katÄ±lanlar, Ã¼zerinde "Halk, Filistin'in kurtulmasÄ±nÄ± istiyor", "Halk normalleÅŸmenin suÃ§ sayÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.
CIA'nÄ±n eski direktÃ¶rlerinden James Woolsey, Rusya'nÄ±n, Ã¼lkesindeki seÃ§imlere mÃ¼dahale ettiÄŸi iddialarÄ±yla ilgili, ABD'nin de baÅŸka Ã¼lkelerdeki seÃ§imlere karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± itirafÄ±nda bulundu.
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov, Ã‡in'deki etnik Kazaklara baskÄ± uygulanmasÄ±na yÃ¶nelik ÅŸikayetlerin doÄŸrulanmasÄ± Ã¼zerine Ã‡inâ€™e diplomatik nota verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail ordusu Gazze'de Filistinli direniÅŸ gruplarÄ±na ait bir askeri noktaya top atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Suriye'nin Ä°dlib ilinin Hazzano beldesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 Ã§ocuÄŸu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 4 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek Komisyonu, Macaristan'Ä±n sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde muhacirlerin iltica baÅŸvurmasÄ± konusunda uygulamaya koyduÄŸu yeni kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Merzuk, ABD'nin "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±"na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Filistin halkÄ± kabul etmediÄŸi sÃ¼rece hiÃ§bir proje hayata geÃ§irilemez." dedi.
Ä°ki LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ±, Hizbullah'a Ä°HA parÃ§alarÄ± temin etmek suÃ§undan, GÃ¼ney Afrika'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ä°ngiltere'nin Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸinin korunmasÄ±na koÅŸulsuz ÅŸartsÄ±z baÄŸlÄ± olduÄŸunu yineledi ve "Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi bizim de gÃ¼venliÄŸimiz." ifadesini kullandÄ±.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkentinde 18 bin 44 kiÅŸi "Muhammed" ismini taÅŸÄ±yor. BaÅŸkent'teki kadÄ±nlar arasÄ±nda "Fatma" Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada geliyor
Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Borna eyaletinde gerÃ§ekleÅŸen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 21 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
SÄ±rbistan'dan ayrÄ±larak 17 Åžubat 2008 tarihinde tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden "Avrupa'nÄ±n en genÃ§ Ã¼lkesi" Kosova 10. yaÅŸÄ±nÄ± kutluyor
Facebook, RuslarÄ±n ve diÄŸer aktÃ¶rlerin seÃ§imlere mÃ¼dahalesini Ã¶nlemek iÃ§in FBI ile birlikte aktif Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tecek
Esed rejiminin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinin Haresta ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar kenti yerle bir etti.
Ä°srail, AfrikalÄ± muhacirlere 3 bin 500 dolar para ve bilet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkeyi terk edip kendi Ã¼lkelerine ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir Ã¼lkeye gitme aksi halde ise sÃ¼resiz hapis cezasÄ± seÃ§eneklerini sunuyor.