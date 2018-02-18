GÃ¼ncelleme: 02:20, 18 Åžubat 2018 Pazar

Tunus'ta Ä°srail'le normalleÅŸme karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin iÃ§in Tunuslular Koalisyonu, Ä°srail ile normalleÅŸmeyi suÃ§ sayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n parlamentoda kabul edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.



Koalisyon bÃ¼nyesindeki Halk Cephesi BloÄŸu milletvekili Mubareke el-Berahi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Tunus yÃ¶netiminin, normalleÅŸme karÅŸÄ±tÄ± projeyi daha doÄŸmadan Ã¶ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

Halk Cephesi olarak, normalleÅŸmeyi suÃ§ sayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± AralÄ±k 2015'te parlamentoya sunduklarÄ±nÄ± belirten Berahi, tasarÄ±nÄ±n uzun sÃ¼re gÃ¼ndeme alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak hem kendilerinin hem de Tunus halkÄ±nÄ±n baskÄ±larÄ± neticesinde parlamentodaki Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Komisyonunda tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"TasarÄ±yla ilgili tartÄ±ÅŸmalarda ilerleme katedildiÄŸi sÄ±rada, parlamento baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± komisyona, 'acilen' incelenmesi gereken baÅŸka tasarÄ±lar Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸma talimatÄ± verdi ve bu nedenle tartÄ±ÅŸmalara ara verildi." diyen Berahi, bu ÅŸekilde tasarÄ±nÄ±n 20 Åžubat'ta yapÄ±lmasÄ± beklenen genel oturuma sunulmamasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Halk Cephesi yÃ¶neticilerinden Refik el-Ganimi ise gÃ¶steriyi, Tunus yÃ¶netiminin yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentodan geÃ§irmeme yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kÄ±namak ve Ä°srail ile her tÃ¼rlÃ¼ normalleÅŸmeye karÅŸÄ± olan halka destek vermek amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini vurguladÄ±.Â



Halk Cephesi BloÄŸu, 2015'te Ä°srail'le normalleÅŸmenin suÃ§ sayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren ve 6 maddeden oluÅŸan bir yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentoya sunmuÅŸtu. TasarÄ±nÄ±n 3. maddesi, normalleÅŸme suÃ§u iÅŸleyenlere 2 ila 5 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezasÄ± ve 4 bin ila 40 dolar arasÄ±nda deÄŸiÅŸen para cezasÄ± verilmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.