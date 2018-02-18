Ä°ngiltere'de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lidere partisinden gÃ¼ven oyu Ã§Ä±kmadÄ±

BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi (UKIP) lideri Henry Boltonâ€™un genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili olarak partinin olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurulu, Birmingham kentinde yapÄ±ldÄ±.
GÃ¼ven oylamasÄ±ndan 500'e karÅŸÄ± 867 oyla Bolton'un genel baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revine son verilmesi kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±.Â
Bolton'un dostu ve parti Ã¼yesi Jo Marney'in, kraliyet ailesinin gelin adayÄ± Meghan Markle hakkÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸunun ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan UKIP'in bazÄ± Ã¼yeleri Bolton'a genel baÅŸkanlÄ±ktan istifa etmesi Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nda bulunmuÅŸtu.
25 yaÅŸÄ±ndaki eski model Marney, Prens Harry'nin niÅŸanlÄ±sÄ± Meghan Markle hakkÄ±nda bir arkadaÅŸÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi mesajlarda Markle'Ä±n "kraliyet ailesini lekeleyeceÄŸini" ve "kuÅŸ beyinli olduÄŸunu" yazmÄ±ÅŸ ve "(Bu kiÅŸiler) Kendilerini yavaÅŸ yavaÅŸ tepeye doÄŸru itiyorlar. Bir bakmÄ±ÅŸÄ±z bir sonraki baÅŸbakan MÃ¼slÃ¼man, kral da siyahi." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Marney, siyahilerin Ã§irkin olduÄŸunu savunmuÅŸ ve "IrkÃ§Ä±ysam da umurumda bile deÄŸil." demiÅŸti.
54 yaÅŸÄ±ndaki eski asker Bolton, partinin geÃ§en yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lan yÄ±llÄ±k kongresinde oylarÄ±n yÃ¼zde 29,9'unu alarak genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilmiÅŸti.
UKIP'in geÃ§ici liderinin kim olacaÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±n zamanda aÃ§Ä±klanmasÄ± ve liderlik seÃ§iminin de 3 ay iÃ§erisinde yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Prens Harry ile ABD vatandaÅŸÄ± Markle, 19 MayÄ±s'ta Windsor Kalesiâ€™ndeki St. George Åžapeli'nde yapÄ±lacak dÃ¼ÄŸÃ¼nle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirecek. Ä°ngiltere tahtÄ±nÄ±n veliahdÄ± Prens Charles ile 1997 yÄ±lÄ±nda Paris'teki trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Prenses Diana'nÄ±n ikinci Ã§ocuÄŸu olan Harry, tahtÄ±n beÅŸinci sÄ±radaki varisi durumunda. Afrika kÃ¶kenli yoga eÄŸitmeni anne ile Hollanda ve Ä°rlanda asÄ±llÄ± film yÃ¶netmeni babanÄ±n kÄ±zÄ± 36 yaÅŸÄ±ndaki Meghan Markle ise oyunculuk yapÄ±yor.
BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi lideri Henry Bolton, parti Ã¼yelerinin gÃ¼ven oyunu alamadÄ±
Filistin iÃ§in Tunuslular Koalisyonu'nun, baÅŸkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlediÄŸi Ä°srail'le normalleÅŸme karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriye katÄ±lanlar, Ã¼zerinde "Halk, Filistin'in kurtulmasÄ±nÄ± istiyor", "Halk normalleÅŸmenin suÃ§ sayÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.
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Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov, Ã‡in'deki etnik Kazaklara baskÄ± uygulanmasÄ±na yÃ¶nelik ÅŸikayetlerin doÄŸrulanmasÄ± Ã¼zerine Ã‡inâ€™e diplomatik nota verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°srail ordusu Gazze'de Filistinli direniÅŸ gruplarÄ±na ait bir askeri noktaya top atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.
Suriye'nin Ä°dlib ilinin Hazzano beldesine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 Ã§ocuÄŸu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 4 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek Komisyonu, Macaristan'Ä±n sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde muhacirlerin iltica baÅŸvurmasÄ± konusunda uygulamaya koyduÄŸu yeni kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Merzuk, ABD'nin "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±"na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Filistin halkÄ± kabul etmediÄŸi sÃ¼rece hiÃ§bir proje hayata geÃ§irilemez." dedi.
Ä°ki LÃ¼bnan vatandaÅŸÄ±, Hizbullah'a Ä°HA parÃ§alarÄ± temin etmek suÃ§undan, GÃ¼ney Afrika'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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