GÃ¼ncelleme: 02:50, 18 Åžubat 2018 Pazar

Ä°ngiltere'de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lidere partisinden gÃ¼ven oyu Ã§Ä±kmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi (UKIP) lideri Henry Boltonâ€™un genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili olarak partinin olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurulu, Birmingham kentinde yapÄ±ldÄ±.

GÃ¼ven oylamasÄ±ndan 500'e karÅŸÄ± 867 oyla Bolton'un genel baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revine son verilmesi kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±.Â

KOLTUÄžUNU IRKÃ‡I DOSTU SARSTI

Bolton'un dostu ve parti Ã¼yesi Jo Marney'in, kraliyet ailesinin gelin adayÄ± Meghan Markle hakkÄ±nda Ä±rkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸunun ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan UKIP'in bazÄ± Ã¼yeleri Bolton'a genel baÅŸkanlÄ±ktan istifa etmesi Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nda bulunmuÅŸtu.

25 yaÅŸÄ±ndaki eski model Marney, Prens Harry'nin niÅŸanlÄ±sÄ± Meghan Markle hakkÄ±nda bir arkadaÅŸÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi mesajlarda Markle'Ä±n "kraliyet ailesini lekeleyeceÄŸini" ve "kuÅŸ beyinli olduÄŸunu" yazmÄ±ÅŸ ve "(Bu kiÅŸiler) Kendilerini yavaÅŸ yavaÅŸ tepeye doÄŸru itiyorlar. Bir bakmÄ±ÅŸÄ±z bir sonraki baÅŸbakan MÃ¼slÃ¼man, kral da siyahi." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Marney, siyahilerin Ã§irkin olduÄŸunu savunmuÅŸ ve "IrkÃ§Ä±ysam da umurumda bile deÄŸil." demiÅŸti.

54 yaÅŸÄ±ndaki eski asker Bolton, partinin geÃ§en yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lan yÄ±llÄ±k kongresinde oylarÄ±n yÃ¼zde 29,9'unu alarak genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilmiÅŸti.

UKIP'in geÃ§ici liderinin kim olacaÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±n zamanda aÃ§Ä±klanmasÄ± ve liderlik seÃ§iminin de 3 ay iÃ§erisinde yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Prens Harry ile ABD vatandaÅŸÄ± Markle, 19 MayÄ±s'ta Windsor Kalesiâ€™ndeki St. George Åžapeli'nde yapÄ±lacak dÃ¼ÄŸÃ¼nle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirecek. Ä°ngiltere tahtÄ±nÄ±n veliahdÄ± Prens Charles ile 1997 yÄ±lÄ±nda Paris'teki trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Prenses Diana'nÄ±n ikinci Ã§ocuÄŸu olan Harry, tahtÄ±n beÅŸinci sÄ±radaki varisi durumunda. Afrika kÃ¶kenli yoga eÄŸitmeni anne ile Hollanda ve Ä°rlanda asÄ±llÄ± film yÃ¶netmeni babanÄ±n kÄ±zÄ± 36 yaÅŸÄ±ndaki Meghan Markle ise oyunculuk yapÄ±yor.