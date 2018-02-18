TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 18 Åžubat 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Ankara 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MilliyetÃ§i Hareket Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'yi kabul edecek.
- Kongreye BaÅŸbakan ve AK Parti Genel BaÅŸkanvekili Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da iÅŸtirak edecek.
(Ankara/14.30/17.00)Â
2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, AK Parti Ã‡ukurova ve Kozan olaÄŸan ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.
(Adana/11.00/15.00) (
2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Bitlis Eren Ãœniversitesinin konferans salonunda dÃ¼zenlenecek AK Parti Bitlis Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.
(Bitlis/12.30)Â
EKONOMÄ°
1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Anitta Otel'de dÃ¼zenlenecek AK Parti Ã‡orum Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Kongresi'ne katÄ±lacak.
(Ã‡orum/11.00)Â
2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, AK Parti, MHP ve CHP il baÅŸkanlarÄ± ile kahvaltÄ± programÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Malatya/09.30)Â
DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 54. UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda ''KÃ¶rfez'in GeniÅŸlemesi'' konulu tartÄ±ÅŸma platformuna katÄ±lacak.
(MÃ¼nih)Â Â
KÃœLTÃœR SANAT
1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Siyer VakfÄ±nca HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek "4. Alemlere Rahmet UluslararasÄ± KÄ±sa Film YarÄ±ÅŸmasÄ±"nÄ±n galasÄ± ve Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/19.45)Â Â
SPOR
1- 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ±, GÃ¼ney Kore'nin PyeongChang kentinde devam ediyor.Â
2- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 22. haftaya Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir KarabÃ¼kspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Trabzonspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir, KasÄ±mpaÅŸa-Galatasaray mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek.
(Bursa/KarabÃ¼k/13.30/Trabzon/16.00/Ä°stanbul/19.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta, Ãœmraniyespor-EskiÅŸehirspor, GaziÅŸehir Gaziantep-Ä°stanbulspor, Adana Demirspor-Boluspor maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.
(Ä°stanbul/13.00/Gaziantep/15.30/Adana/18.00)
4- Basketbol PTT Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ±n finalinde Anadolu Efes ile TOFAÅž, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul/18.00)Â
5- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 18. haftasÄ±, BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e, Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi, Ã‡ukurova Basketbol-Adana ASKÄ° karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sona erecek.
(Ä°stanbul/Hatay/Mersin/14.00)Â
6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasÄ±, NilÃ¼fer Belediyespor-KameroÄŸlu BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas, Ä°lbank-Halkbank, Ã‡anakkale Belediyespor-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.
(Bursa/14.00/Ankara/Ã‡anakkale/17.00)Â
7- Hentbolda Erkekler ve KadÄ±nlar SÃ¼per liglerinde 18. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
8- Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 23. hafta mÃ¼sabakalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 54. UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda ''KÃ¶rfez'in GeniÅŸlemesi'' konulu tartÄ±ÅŸma platformuna katÄ±lacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± ana oturumunda katÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap edecek. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ve Polonya BaÅŸbakanÄ± Mateusz Morawiecki ile bir araya gelecek.
AB BakanÄ± Ã‡elik, AB DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Gayriresmi ToplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak ve "GÃ¼venlik ve Savunma AlanÄ±nda Ä°ÅŸ BirliÄŸi" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda konuÅŸacak, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye gelecek ABD DÄ±ÅŸÄ±ÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä± kabul edecek
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, NATO KarargahÄ±'ndaki Kuzey Atlantik Konseyi ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n Savunma BakanlarÄ± Oturumu'na iÅŸtirak edecek.
AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Resmi Konut'ta Antarktika'ya 2. kez bilimsel sefere Ã§Ä±kacak heyeti kabul edecek.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile Moskovaâ€™da bir araya gelecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zoran Zaevâ€™i kabul edecek.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ± devam ediyor
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Afrin'i iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stiÅŸare ve DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ± ile YÄ±ldÄ±z SarayÄ±'nda "VefatÄ±nÄ±n 100. YÄ±lÄ±nda Sultan AbdÃ¼lhamid'i Anlamak" programÄ±na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu'nu kabul edecek
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek
TBMM Genel Kurulda, TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶revlendirilmesi iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete verilen izin sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
Genel Kurulda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi ele alÄ±nacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in ikinci turda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Vatikan'a hareket edecek.
CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±, Ankara Spor Salonu'nda baÅŸlayacak.