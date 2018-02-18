09:13, 18 Åžubat 2018 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 18 Åžubat 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Ankara 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MilliyetÃ§i Hareket Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'yi kabul edecek.

- Kongreye BaÅŸbakan ve AK Parti Genel BaÅŸkanvekili Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da iÅŸtirak edecek.

(Ankara/14.30/17.00)Â

2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, AK Parti Ã‡ukurova ve Kozan olaÄŸan ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.

(Adana/11.00/15.00) (

2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Bitlis Eren Ãœniversitesinin konferans salonunda dÃ¼zenlenecek AK Parti Bitlis Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.

(Bitlis/12.30)Â

EKONOMÄ°

1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Anitta Otel'de dÃ¼zenlenecek AK Parti Ã‡orum Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± 5. OlaÄŸan Kongresi'ne katÄ±lacak.

(Ã‡orum/11.00)Â

2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, AK Parti, MHP ve CHP il baÅŸkanlarÄ± ile kahvaltÄ± programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Malatya/09.30)Â

DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 54. UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda ''KÃ¶rfez'in GeniÅŸlemesi'' konulu tartÄ±ÅŸma platformuna katÄ±lacak.

(MÃ¼nih)Â Â

KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Siyer VakfÄ±nca HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek "4. Alemlere Rahmet UluslararasÄ± KÄ±sa Film YarÄ±ÅŸmasÄ±"nÄ±n galasÄ± ve Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/19.45)Â Â

SPOR

1- 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ±, GÃ¼ney Kore'nin PyeongChang kentinde devam ediyor.Â

2- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 22. haftaya Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir KarabÃ¼kspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Trabzonspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir, KasÄ±mpaÅŸa-Galatasaray mÃ¼sabakalarÄ±yla devam edilecek.

(Bursa/KarabÃ¼k/13.30/Trabzon/16.00/Ä°stanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta, Ãœmraniyespor-EskiÅŸehirspor, GaziÅŸehir Gaziantep-Ä°stanbulspor, Adana Demirspor-Boluspor maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.

(Ä°stanbul/13.00/Gaziantep/15.30/Adana/18.00)

4- Basketbol PTT Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ±n finalinde Anadolu Efes ile TOFAÅž, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul/18.00)Â

5- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 18. haftasÄ±, BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e, Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi, Ã‡ukurova Basketbol-Adana ASKÄ° karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sona erecek.

(Ä°stanbul/Hatay/Mersin/14.00)Â

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasÄ±, NilÃ¼fer Belediyespor-KameroÄŸlu BeylikdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas, Ä°lbank-Halkbank, Ã‡anakkale Belediyespor-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ±yla tamamlanacak.

(Bursa/14.00/Ankara/Ã‡anakkale/17.00)Â

7- Hentbolda Erkekler ve KadÄ±nlar SÃ¼per liglerinde 18. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

8- Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 23. hafta mÃ¼sabakalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek.