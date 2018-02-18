09:31, 18 Åžubat 2018 Pazar

Suudi Arabistan'da toz fÄ±rtÄ±nasÄ± yÃ¼zÃ¼nden okullar tatil





Suudi Arabistan'da yaklaÅŸÄ±k bir haftadÄ±r etkili olan toz fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle bazÄ± bÃ¶lgelerde eÄŸitime bugÃ¼n ara verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda yer alan el-Cevf bÃ¶lgesi EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fevzan bin Salih es-Salim,yoÄŸun toz fÄ±rtÄ±nasÄ± olacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde Meteoroloji ve Ã‡evre Koruma Genel Kurulundan gelen bilgiler doÄŸrultusunda bugÃ¼n bÃ¶lgedeki okullarÄ±n tatil edildiÄŸini belirtti. Cevf Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Ä°smail bin Muhammed el-BiÅŸri de toz fÄ±rtÄ±nasÄ± ile ilgili ellerine ulaÅŸan bilgi Ã¼zerine Ã¶ÄŸrencilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dikkate alarak bugÃ¼n eÄŸitime ara verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–te yandan Ã¼lkenin kuzeyindeki Kurayyat vilayetindeki EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Muaviye bin SÃ¼leyman el-Kuveylit de bÃ¶lgede toz fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n etkili olacaÄŸÄ±na dair bilgiler Ã¼zerine bugÃ¼n okullarÄ±n tatil olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. SÄ±k sÄ±k kum veya toz fÄ±rtÄ±nalarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Cidde, Mekke ve Medine kentlerinde etkili olan toz dalgasÄ± nedeniyle geÃ§en hafta bir gÃ¼n arayla okullar tatil edilmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.