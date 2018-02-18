Ä°srail Gazze'ye saldÄ±rdÄ±: 2 ÅŸehit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'in Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 2 Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.
Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve topÃ§u birliklerinin dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar nedeniyle Refah kentine baÄŸlÄ± Selam semtinden Salim Sabah (17) ile Abdullah Ebu Åžeyha'nÄ±n (17) ÅŸehit olduÄŸu, naaÅŸlarÄ±nÄ±n hastaneye getirildiÄŸi belirtildi.
Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ± sabah saatlerinde Gazze'ye bir saldÄ±rÄ± daha dÃ¼zenlemiÅŸ, bÃ¶ylece dÃ¼n geceden bu yana gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± 7'ye yÃ¼kselmiÅŸti.
Kudra, daha Ã¶nce Gazze'nin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda 2 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Ä°srail ordusundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da "Ä°srail ordusu, Gazze'de 6 terÃ¶r hedefini vurdu. Bunlar arasÄ±nda Zeytun Mahallesi'nden Ä°srail'e doÄŸru inÅŸa edilen bir tÃ¼nel, Han Yunus'ta bir silah Ã¼retim fabrikasÄ± ve askeri bir Ã¼s bulunuyor. Ä°srail'e saldÄ±rÄ±larÄ±ndan dolayÄ± Hamas'Ä± sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail ordusundan, Gazze'nin gÃ¼neyinde Ä°srail'e ait devriye gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼ten askeri aracÄ±n geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda bombanÄ±n infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. Bu olay Ã¼zerine Ä°srail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentinde direniÅŸ gruplarÄ±na ait askeri bir gÃ¶zetleme noktasÄ±na top atÄ±ÅŸÄ±yla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸi kaydedilmiÅŸti.
Hamas'Ä±n, Gazze'de tansiyonun yÃ¼kselmesinden Ä°srail'i sorumlu tuttuÄŸu bildirildi.
Hamas'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "DireniÅŸin bazÄ± mevzilerine kadar uzanan saldÄ±rÄ±larÄ±n hacmi, Ä°srail'in tansiyonu yÃ¼kseltme ve atmosferi gerginleÅŸtirmedeki niyetini yansÄ±tÄ±yor. Bunun iÃ§in saldÄ±rÄ±larÄ± ve devam eden ihlalleriyle saldÄ±ran taraf olduÄŸunu anlamasÄ± gerekir." ifadesine yer verdi.
AÃ§Ä±klamada, "Filistin direniÅŸinin, halkÄ±nÄ± koruma gÃ¶revinden vazgeÃ§meyeceÄŸi, halkÄ±nÄ± korumak ve herhangi bir saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± koymak iÃ§in sorumlulukla hareket edeceÄŸi" belirtildi.
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Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve topÃ§u birliklerinin, Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 2 Filistinli ÅŸehit oldu. Hamas, Gazze'de tansiyonun yÃ¼kselmesinden Ä°srail'i sorumlu tutarken, Gazze'de dÃ¼n geceden bu yana toplam 7 saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
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