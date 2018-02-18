09:56, 18 Åžubat 2018 Pazar

Macaristan'da OHAL uzatÄ±lÄ±yor





HÃ¼kÃ¼met, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi dolayÄ±sÄ±yla ilan edilen OHAL'i uzatma kararÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Macaristan HÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkede iki yÄ±l Ã¶nce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi dolayÄ±sÄ±yla ilan edilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali (OHAL) yeniden uzatma kararÄ± aldÄ±. Macar Haber AjansÄ±nÄ±n (MTI) haberine gÃ¶re, hÃ¼kÃ¼met, ilk kez 9 Mart 2016'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi nedeniyle ilan ettiÄŸi OHAL'i 7 EylÃ¼l'e kadar uzatmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Macaristan BaÅŸbakanlÄ±k BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± GyÃ¶rgy Bakondi, konuyla ilgili kamu televizyonu M1 kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Macaristan sÄ±nÄ±rÄ±nda sÃ¼kunetin hakim olduÄŸu ve OHAL'e gerek bulunmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalara katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bakondi, ''Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde bin 800 kiÅŸi durduruldu ve tel Ã¶rgÃ¼nÃ¼n diÄŸer tarafÄ±nda yollandÄ±.'' dedi. Macaristan Polis Merkezinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re ise Ã¼lkede Åžubat baÅŸÄ±ndan bu yana 12 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±. Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler kapsamÄ±nda ViÅŸegrad Grubu'ndaki ortaklarÄ± Ã‡ekya, Polonya ve Slovakya'nÄ±n desteÄŸiyle sÄ±nÄ±rlarÄ±na asker ve polis takviyesi yapmÄ±ÅŸtÄ±. Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±nÄ± durdurmak amacÄ±yla SÄ±rbistan ve HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rlarÄ±na jiletli tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekmiÅŸ, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ederek yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸler iÃ§in uygulanan cezalarÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Parlamentoda geÃ§en yÄ±l kabul edilen yasayla aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n, iltica baÅŸvurusu sÃ¼resince sÄ±nÄ±rda oluÅŸturulacak kamplarda tutulmasÄ± zorunlu kÄ±lÄ±nmÄ±ÅŸ, Ã¼lke genelinde yakalanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ise tel Ã¶rgÃ¼lerle Ã§evrili sÄ±nÄ±rdan Macaristan dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu. Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, Macar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini, Ã¼lkeye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ÅŸiddet uygulayarak SÄ±rbistan'a geri gÃ¶ndermekle suÃ§luyor.

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