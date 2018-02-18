Macaristan'da OHAL uzatÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Macaristan HÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkede iki yÄ±l Ã¶nce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi dolayÄ±sÄ±yla ilan edilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali (OHAL) yeniden uzatma kararÄ± aldÄ±.
Macar Haber AjansÄ±nÄ±n (MTI) haberine gÃ¶re, hÃ¼kÃ¼met, ilk kez 9 Mart 2016'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi nedeniyle ilan ettiÄŸi OHAL'i 7 EylÃ¼l'e kadar uzatmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Macaristan BaÅŸbakanlÄ±k BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± GyÃ¶rgy Bakondi, konuyla ilgili kamu televizyonu M1 kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Macaristan sÄ±nÄ±rÄ±nda sÃ¼kunetin hakim olduÄŸu ve OHAL'e gerek bulunmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalara katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bakondi, ''Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde bin 800 kiÅŸi durduruldu ve tel Ã¶rgÃ¼nÃ¼n diÄŸer tarafÄ±nda yollandÄ±.'' dedi.
Macaristan Polis Merkezinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re ise Ã¼lkede Åžubat baÅŸÄ±ndan bu yana 12 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.
Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler kapsamÄ±nda ViÅŸegrad Grubu'ndaki ortaklarÄ± Ã‡ekya, Polonya ve Slovakya'nÄ±n desteÄŸiyle sÄ±nÄ±rlarÄ±na asker ve polis takviyesi yapmÄ±ÅŸtÄ±. Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±nÄ± durdurmak amacÄ±yla SÄ±rbistan ve HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rlarÄ±na jiletli tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekmiÅŸ, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ederek yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸler iÃ§in uygulanan cezalarÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Parlamentoda geÃ§en yÄ±l kabul edilen yasayla aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n, iltica baÅŸvurusu sÃ¼resince sÄ±nÄ±rda oluÅŸturulacak kamplarda tutulmasÄ± zorunlu kÄ±lÄ±nmÄ±ÅŸ, Ã¼lke genelinde yakalanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ise tel Ã¶rgÃ¼lerle Ã§evrili sÄ±nÄ±rdan Macaristan dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.
Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, Macar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini, Ã¼lkeye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ÅŸiddet uygulayarak SÄ±rbistan'a geri gÃ¶ndermekle suÃ§luyor.
Ä°ki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ Erbil ve SÃ¼leymaniye'de su baskÄ±nlarÄ±na yol aÃ§tÄ±
IKBY DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi'ndeki Ä°ran masasÄ± sorumlusu Akreyi, IKBY ve Ä°ran arasÄ±ndaki gayriresmi geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nÄ±n resmileÅŸtirilmesi iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AÅŸÄ±rÄ± solcu CUP Ã¼yesi Gabriel'in Cenevre'ye giderek sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, Gabriel'in Cenevre'de olduÄŸunu doÄŸrulayan partisi, iddia konusunda bilgi vermedi
Rusya'nÄ±n, Ermeni ordusunun kullanÄ±mÄ± iÃ§in Ã§ok sayÄ±da Kornet-E tipi lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar fÃ¼zesi sattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Hamas, "Beyaz Saray'Ä±n Gazze'deki insani krizden Hamas'Ä±n sorumlu olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± reddediyoruz" dedi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, "Ä°srailâ€™in kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± test etmeyin" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°hvan, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l deÄŸiÅŸimi benimsediÄŸini ve bu gÃ¶rÃ¼ÅŸe katÄ±lmayan gruplarÄ±n kendileriyle baÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°srail polisi, Netanyahu'nun iliÅŸkili olduÄŸu yeni bir yolsuzluk dosyasÄ±nda baÅŸbakana yakÄ±n isimleri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Sudan Kur'an-Ä± Kerim ve Ä°slami Ä°limler Ãœniversitesi Diller FakÃ¼ltesi TÃ¼rkÃ§e BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde okuyan SudanlÄ± Osman, hafta sonu boÅŸ vakitlerinde kÃ¶yÃ¼ndeki Ã§ocuklara TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretiyor
MÄ±sÄ±r, Hedasi BarajÄ± konusunda tÃ¼m taraflarÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyacak ve anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± bitirecek Ã§Ã¶zÃ¼mlere ulaÅŸmak iÃ§in acilen harekete geÃ§ilmesini istedi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(FBI) Rusya'nÄ±n, Trump kampanyasÄ± ile gizli anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatlamak iÃ§in Ã§ok zaman harcÄ±yorlar ancak ortada herhangi bir gizli anlaÅŸma yok. AsÄ±l iÅŸinize dÃ¶nÃ¼n ve hepimizi gururlandÄ±rÄ±n" dedi
Aseman HavayollarÄ±'na ait 60 kiÅŸi taÅŸÄ±yan ve Tahran-Yasuc seferini yapan bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Ä°sfahan yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
MÃœSÄ°AD Avrupa'daki Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ± bu yÄ±l yÃ¼zde 50 artÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.
HÃ¼kÃ¼met, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi dolayÄ±sÄ±yla ilan edilen OHAL'i uzatma kararÄ± aldÄ±
Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve topÃ§u birliklerinin, Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 2 Filistinli ÅŸehit oldu. Hamas, Gazze'de tansiyonun yÃ¼kselmesinden Ä°srail'i sorumlu tutarken, Gazze'de dÃ¼n geceden bu yana toplam 7 saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Suudi Arabistan'da yaklaÅŸÄ±k bir haftadÄ±r etkili olan toz fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle bazÄ± bÃ¶lgelerde eÄŸitime bugÃ¼n ara verildi