10:23, 18 Åžubat 2018 Pazar

MÃœSÄ°AD Avrupa'daki gelecek stratejisini belirledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÃœSÄ°AD) yÃ¶neticileri, Almanya'nÄ±n Karlsruhe kentinde Avrupa'daki ÅŸube baÅŸkanlarÄ± ve idarecileriyle bir araya gelerek gelecek stratejisini belirledi.

Holiday Inn Express Hotel'deki toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulunan MÃœSÄ°AD Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Adnan Bostan, TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ± olarak Almanya ile olan ticareti karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak arttÄ±rmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Avrupa Ã¼lkelerindeki ÅŸubeleriyle bu Ã§apta geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± ilk toplantÄ±larÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Bostan, Avrupa'daki Ã¼ye sayÄ±larÄ±nÄ± bu yÄ±l yÃ¼zde 50 oranÄ±nda arttÄ±rmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Bostan, Karlsruhe'deki bu buluÅŸmanÄ±n Ã§ok verimli geÃ§tiÄŸini vurgulayarak, "AB Ã¼lkeleri iÃ§inde Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'daki yapÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶zden geÃ§irdik. Bu Ã¼lkelerdeki iyileÅŸtirmeleri, 2018 ve 2019 yÄ±llarÄ±ndaki stratejimizi ortaya koyduk. AyrÄ±ca yerel anlamda lobi faaliyetlerimiz ve ticari iliÅŸkilerimizi, Almanya ile olan ticareti karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak arttÄ±rmakla ilgili stratejileri ortaya koyduk." dedi.

AB Ã¼lkeleri arasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k ticari ortaÄŸÄ± olan Almanya'ya Ã¶zel bir Ã¶nem verdiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen Bostan, "Bu konuda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iÅŸ adamlarÄ± heyetleri oluÅŸturup, TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±nÄ± Almanya'ya, Alman iÅŸ adamlarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye gÃ¶tÃ¼rerek karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iÅŸ birlikleri yapmayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz. Ã‡eÅŸitli imkan ve fÄ±rsatlar dahilinde TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± Almanya'daki Ã§eÅŸitli fabrikalara veya Ã§eÅŸitli ortaklÄ±klara iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde sokmak istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"Almanya ile gerekli iÅŸ birliklerimizi yaparsak, hem Almanya'ya ihracatÄ±mÄ±zÄ± arttÄ±rmÄ±ÅŸ, aynÄ± zamanda ithalatÄ±mÄ±zÄ± da arttÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." diyen Bostan, "Bu ticaretin tek taraflÄ± deÄŸil karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bÃ¼yÃ¼mesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ã–zellikle ticari anlamdaki iÅŸ birlikleri konusunda MÃœSÄ°AD'Ä±n Almanya iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz, bu ÅŸansÄ± Alman iÅŸ dÃ¼nyasÄ± umarÄ±m istikrarlÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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