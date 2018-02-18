Ä°ran'da 60 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan yolcu uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran'da baÅŸkent Tahran'dan havalandÄ±ktan sonra Ä°sfahan eyaleti yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸen Aseman Hava YollarÄ±'na aitÂ yolcu uÃ§aÄŸÄ±nda biri Ã§ocuk 66 kiÅŸinin bulunduÄŸu bildirildi.
Ä°ran devlet televizyonuna konuÅŸan, Ä°ran Aseman Hava YollarÄ± Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammed Taki Tabatabayi,Â "UÃ§akta biri Ã§ocuk 60 yolcu ve 6 mÃ¼rettebat, toplam 66 kiÅŸi bulunuyordu." dedi.
Ã‡ift motorlu ATR tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±nÂ yerel saatle 08.00â€™de baÅŸkent Tahranâ€™dan Yasuc kentine hareket ettiÄŸini dile getiren Tabatabayi, uÃ§aÄŸÄ±n 08.50 sularÄ±nda radardan kaybolduÄŸunuÂ sÃ¶yledi.Â
ARAMA Ã‡ALIÅžMALARI DEVAM EDÄ°YOR
Acil Durum masasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re kar ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle helikopterlerin bÃ¶lgeye sevk edilemediÄŸi, daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n aranmasÄ±yla ilgili zeminden yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.
Tahran-Yasuc seferini yapanÂ Aseman Hava YollarÄ± ÅŸirketine aitÂ yolcu uÃ§aÄŸÄ±, sabah saatlerinde Ä°sfahan eyaletine baÄŸlÄ± Semirom ilÃ§esinde dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ranlÄ± hava yolu ÅŸirketleri, ABD'nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ± nedeniyle 1979'dan Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± uÃ§aklarla veya kullanÄ±lmÄ±ÅŸ uÃ§aklarÄ± satÄ±n alma yoluyla hizmet veriyor. UÃ§ak filosu yenilenemediÄŸi iÃ§in kaza riskinin artmasÄ±, son 39 yÄ±l iÃ§inde 200'den fazla uÃ§ak kazasÄ± yaÅŸanmasÄ±na ve 2 binin Ã¼zerinde insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden oldu.
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IKBY DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi'ndeki Ä°ran masasÄ± sorumlusu Akreyi, IKBY ve Ä°ran arasÄ±ndaki gayriresmi geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nÄ±n resmileÅŸtirilmesi iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
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ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(FBI) Rusya'nÄ±n, Trump kampanyasÄ± ile gizli anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatlamak iÃ§in Ã§ok zaman harcÄ±yorlar ancak ortada herhangi bir gizli anlaÅŸma yok. AsÄ±l iÅŸinize dÃ¶nÃ¼n ve hepimizi gururlandÄ±rÄ±n" dedi
Aseman HavayollarÄ±'na ait 60 kiÅŸi taÅŸÄ±yan ve Tahran-Yasuc seferini yapan bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Ä°sfahan yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
MÃœSÄ°AD Avrupa'daki Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ± bu yÄ±l yÃ¼zde 50 artÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.
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Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve topÃ§u birliklerinin, Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 2 Filistinli ÅŸehit oldu. Hamas, Gazze'de tansiyonun yÃ¼kselmesinden Ä°srail'i sorumlu tutarken, Gazze'de dÃ¼n geceden bu yana toplam 7 saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
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