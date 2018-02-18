10:40, 18 Åžubat 2018 Pazar

Ä°ran'da 60 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan yolcu uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼





Aseman HavayollarÄ±'na ait 60 kiÅŸi taÅŸÄ±yan ve Tahran-Yasuc seferini yapan bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Ä°sfahan yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'da baÅŸkent Tahran'dan havalandÄ±ktan sonra Ä°sfahan eyaleti yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸen Aseman Hava YollarÄ±'na aitÂ yolcu uÃ§aÄŸÄ±nda biri Ã§ocuk 66 kiÅŸinin bulunduÄŸu bildirildi. Ä°ran devlet televizyonuna konuÅŸan, Ä°ran Aseman Hava YollarÄ± Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammed Taki Tabatabayi,Â "UÃ§akta biri Ã§ocuk 60 yolcu ve 6 mÃ¼rettebat, toplam 66 kiÅŸi bulunuyordu." dedi. Ã‡ift motorlu ATR tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±nÂ yerel saatle 08.00â€™de baÅŸkent Tahranâ€™dan Yasuc kentine hareket ettiÄŸini dile getiren Tabatabayi, uÃ§aÄŸÄ±n 08.50 sularÄ±nda radardan kaybolduÄŸunuÂ sÃ¶yledi.Â ARAMA Ã‡ALIÅžMALARI DEVAM EDÄ°YOR Acil Durum masasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re kar ve fÄ±rtÄ±na nedeniyle helikopterlerin bÃ¶lgeye sevk edilemediÄŸi, daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n aranmasÄ±yla ilgili zeminden yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi. Tahran-Yasuc seferini yapanÂ Aseman Hava YollarÄ± ÅŸirketine aitÂ yolcu uÃ§aÄŸÄ±, sabah saatlerinde Ä°sfahan eyaletine baÄŸlÄ± Semirom ilÃ§esinde dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ranlÄ± hava yolu ÅŸirketleri, ABD'nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ± nedeniyle 1979'dan Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± uÃ§aklarla veya kullanÄ±lmÄ±ÅŸ uÃ§aklarÄ± satÄ±n alma yoluyla hizmet veriyor. UÃ§ak filosu yenilenemediÄŸi iÃ§in kaza riskinin artmasÄ±, son 39 yÄ±l iÃ§inde 200'den fazla uÃ§ak kazasÄ± yaÅŸanmasÄ±na ve 2 binin Ã¼zerinde insanÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden oldu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.