Trump'tan FBI'ya eleÅŸtiri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Florida'da bir liseye dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 17 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili istihbaratÄ± gÃ¶zden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunu (FBI) eleÅŸtirdi.
Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, FBI'nÄ±n, Florida'da okula ateÅŸ aÃ§an saldÄ±rganla ilgili ipuÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶zden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, kurumun, Rusya'nÄ±n, 2016'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahale ettiÄŸi iddialarÄ±yla ilgili yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturmayla Ã§ok zaman harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Trump, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "FBI'nÄ±n, Florida'da okula ateÅŸ aÃ§an saldÄ±rgana yÃ¶nelik tÃ¼m iÅŸaretleri gÃ¶zden kaÃ§Ä±rmasÄ± Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼. Bu kabul edilemez. Rusya'nÄ±n, Trump kampanyasÄ± ile gizli anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatlamak iÃ§in Ã§ok zaman harcÄ±yorlar ancak ortada herhangi bir gizli anlaÅŸma yok. AsÄ±l iÅŸinize dÃ¶nÃ¼n ve hepimizi gururlandÄ±rÄ±n." ifadelerine yer verdi.
FBI'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kurumun, 14 Åžubat'ta Florida'da bir lisede dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n faili hakkÄ±ndaki istihbaratÄ± soruÅŸturmakta baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu belirtilerek, failin "Ã¶ldÃ¼rme arzusu", silah satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve bir saldÄ±rÄ± planlÄ±yor olabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde geÃ§en ay gelen istihbaratÄ±n ajanlarca soruÅŸturulmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti.
SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren 19 yaÅŸÄ±ndaki Nikolas Cruz'un, ilk kez mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve 17 kez kasten adam Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan yargÄ±lanacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
Florida'nÄ±n Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine, 14 Åžubat'ta, Cruz tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 17 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, en az 14 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± okulun eski Ã¶ÄŸrencilerinden olan ve okuldan atÄ±lan Cruz'un saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik amacÄ± belirsizliÄŸini korurken, saldÄ±rganÄ±n beyaz Ä±rkÃ§Ä± bir gruba Ã¼ye olduÄŸu iddiasÄ± sosyal medyada geniÅŸ yer buldu.
ABD'de KasÄ±m 2016'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine Rusya'nÄ±n siber saldÄ±rÄ± yoluyla mÃ¼dahale ettiÄŸi iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan ve halen devam eden soruÅŸturma, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n en fazla baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tan konulardan biri oldu.
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