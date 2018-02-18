11:37, 18 Åžubat 2018 Pazar

MÄ±sÄ±r'dan "Hedasi" anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m bulma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





MÄ±sÄ±r, Hedasi BarajÄ± konusunda tÃ¼m taraflarÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyacak ve anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± bitirecek Ã§Ã¶zÃ¼mlere ulaÅŸmak iÃ§in acilen harekete geÃ§ilmesini istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Sudan ve Etiyopya ile Ã¼Ã§lÃ¼ mÃ¼zakereler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Hedasi BarajÄ± konusunda anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in acilen harekete geÃ§ilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 24-25 Åžubat'ta Sudan'da yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan mÃ¼zakerelerin, Etiyopya'nÄ±n talebi Ã¼zerine Hartum yÃ¶netimi tarafÄ±ndan ertelenmesine iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulunuldu. "Etiyopya'yÄ± erteleme talebinde bulunmaya sevk eden ÅŸartlarÄ±n farkÄ±ndayÄ±z." denilen aÃ§Ä±klamada, bununla birlikte Kahire yÃ¶netiminin, anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in liderlerin daha Ã¶nce belirlediÄŸi takvime baÄŸlÄ± kalÄ±nmasÄ±nÄ± umduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, tÃ¼m taraflarÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyacak ve anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± bitirecek Ã§Ã¶zÃ¼mlere ulaÅŸmak iÃ§in acilen harekete geÃ§ilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn perÅŸembe gÃ¼nÃ¼, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolar nedeniyle ortaya Ã§Ä±kan siyasi krizde hayatÄ±nÄ± kaybedenler olduÄŸunu belirterek istifa mektubunu sunmuÅŸtu. Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan cuma gÃ¼nÃ¼ de Etiyopya'da yeniden olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hÃ¢l ilan edilmiÅŸti. Etiyopya'da siyasi ve ekonomik reformlar yapÄ±lmasÄ± talebiyle dÃ¼zenlenen hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolarda 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. BARAJ KRÄ°ZÄ° Etiyopya'nÄ±n, 2011'de, Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yataÄŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek Hedasi BarajÄ±'nÄ±n inÅŸasÄ±na baÅŸlamasÄ±yla bÃ¶lge Ã¼lkeleri arasÄ±nda nehrin sularÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± konusunda tartÄ±ÅŸmalar gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in MÄ±sÄ±r, Sudan ve Etiyopya arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakereler, 13 KasÄ±m 2017'de Kahire'deki Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Liderlerin 29 Ocak'ta Etiyopya'da yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da ise teknik mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti. TamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 6 bin megavatlÄ±k elektrik Ã¼retmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len, Afrika'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k barajÄ± olacak projenin toplam maliyetinin yaklaÅŸÄ±k 4,8 milyar dolarÄ± bulmasÄ± bekleniyor.

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