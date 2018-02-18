Hakkari'de 15 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esindeki operasyonlarda 15 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan dÃ¼n Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esi Irak'Ä±n kuzey uzanÄ±mÄ±nda bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bÃ¶lgede, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlar dÃ¼zenlendi.
Operasyonlarda, 15 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi.
AkÃ§akale ilÃ§esinde dereye devrilen araÃ§taki 2 asker kendi imkanlarÄ±yla Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸardÄ±, 2 asker ise kayboldu
Ä°stanbulâ€™un kapsamlÄ± bir tarihi panoramasÄ± olan eserde, 400 yÄ±l Ã¶ncesinin gÃ¼nlÃ¼k ticaret yaÅŸamÄ± Ã¼nlÃ¼ seyyah Evliya Ã‡elebi'nin kaleminden Ã§arpÄ±cÄ± detaylarla aktarÄ±lÄ±yor
Erzurum'da polis ekiplerinin durdurduÄŸu Ã¼Ã§ araÃ§ta, Afganistan ve Pakistan uyruklu 367 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±.
Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esindeki operasyonlarda 15 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda ve Hakkari'de 2 askerin ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden AÄŸrÄ±, Van, Bitlis ve Hakkari Ã§evrelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± ile bir araya geldi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1595 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m-Philippe gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye'nin Fransa'yÄ± Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve iliÅŸkilerin her veÃ§hesinin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana olduÄŸu belirtildi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™na destek veren TÃ¼rkler, Sydneyâ€™de "TerÃ¶re Lanet Mitingi" dÃ¼zenledi.
TSK tarafÄ±ndan Mardin, Tunceli, ÅžÄ±rnak, Hakkari ve Bitlis'te dÃ¼zenlenen terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda, 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Ä°stanbul'da BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Silivri ve Tuzla'nÄ±n bazÄ± kesimlerine 19-20 Åžubat'ta su verilemeyecek.
Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
Ankara ValiliÄŸince AÅžTÄ°'nin gÃ¼venliÄŸi ile ilgili aralarÄ±nda uzmanlarÄ±n da bulunduÄŸu komisyon, gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± tespit ederek bir rapor hazÄ±rladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžu anda TÃ¼rk hapishanelerinde DEAÅž mensubu tutuklu sayÄ±sÄ± 10 bin. Yuvarlayarak sÃ¶ylÃ¼yorum. 5 bin 800 yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±yÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan sokmadÄ±k, geri gÃ¶nderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa Ã¼lkelerinden geliyor..." dedi.
Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 14'Ã¼ yabancÄ± uyruklu 22 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi