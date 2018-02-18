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Hakkari'de 15 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 15 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esindeki operasyonlarda 15 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esindeki operasyonlarda 15 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan dÃ¼n Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esi Irak'Ä±n kuzey uzanÄ±mÄ±nda bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bÃ¶lgede, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlar dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda, 15 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi.



Ä°lgili Konular Hakkari PKK
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