12:23, 18 Åžubat 2018 Pazar

Erzurum'da 367 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±



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Erzurum'da polis ekiplerinin durdurduÄŸu Ã¼Ã§ araÃ§ta, Afganistan ve Pakistan uyruklu 367 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi (KOM) ekipleri, Erzurum-Erzincan karayolunda gece yaptÄ±klarÄ± yol uygulamasÄ± sÄ±rasÄ±nda Serdar TunÃ§er'in kullandÄ±ÄŸÄ± 31 HC 333 plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ durdurdu. AracÄ±n iÃ§i ve bagaj kÄ±smÄ±nda arama yapan ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu 156 kaÃ§ak gÃ¶Ã§meni yakaladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ekipler, aynÄ± saatlerde Mehmet Ä°nayet Kutlar yÃ¶netimindeki 65 EP 409 plakalÄ±, Ã§evresi brandalarla kapatÄ±lmÄ±ÅŸ kamyon ile Musa Bekehan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 60 KL 276 plakalÄ± kamyonette de arama yaptÄ±. Aramalarda kamyonda 168, kamyonette de 43 Afganistan uyruklu kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. ÃœÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak, haklarÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. KaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, kimliklerinin tespit edilmesi amacÄ±yla otobÃ¼slerle Erzurum Polis Meslek YÃ¼ksekokuluna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. KaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin buradaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek Ã¼zere AÅŸkale ilÃ§esindeki Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸi belirtildi. Ä°ran Ã¼zerinden yasal olmayan yollarla AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esine gelen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin, para vererek anlaÅŸtÄ±klarÄ± kiÅŸilerce Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmek Ã¼zere yola Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Â

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