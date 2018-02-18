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Sudan'daki köyünde çocuklara Türkçe öğretiyor
Sudan'daki köyünde çocuklara Türkçe öğretiyor

Sudan Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi Diller Fakültesi Türkçe Bölümü'nde okuyan Sudanlı Osman, hafta sonu boş vakitlerinde köyündeki çocuklara Türkçe öğretiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sudan Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi Diller Fakültesi Türkçe Bölümü'nde okuyan Sudanlı Halid Osman, hafta sonları boş vakitlerinde köyündeki çocuklara Türkçe öğretiyor.

Ülkenin Hartum eyaletinin Omdurman iline bağlı Yeni köyündeki çocuklara ders veren Osman, Türkiye'de aldığı Türkçe eğitiminin ardından ülkesindeki Sudan Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi Diller Fakültesi Türkçe Bölümü'nde okumaya karar verdi.

Üniversite üçüncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçeyi çok sevdiğini belirtti.

İstanbul’da bir yıl Türkçe eğitimi aldığını anımsatan Osman, eğitimi sırasında Türkiye’yi kendi vatanından ayırmadığını söyledi.

Osman, Türkiye'nin ve Türk insanının yardımseverliğinden bahsederek, "Türklerin fedakarlıklarını asla unutmayacağım. Bana yapılan güzelliklere karşı bir şeyler yapmak istedim. Köyümdeki çocukların Türkçe öğrenmesini çok istiyordum. Şu an fikrimi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum.” dedi.

"KÖYÜMÜN ÇOCUKLARI DA BENİM GİBİ TÜRKÇE KONUŞACAK"

Köyündeki 10 ila 15 yaşlarındaki 25 çocuğa hafta sonlarında Türkçe öğrettiğini dile getiren Osman, öğrencileriyle birebir ilgilendiğini kaydetti.

Osman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkçe derslerimize yaklaşık 2 ay önce başladık. Gayet güzel şekilde ilerliyoruz. Öğrenciler, Türk alfabesini yavaş yavaş tanımaya başladı. Belli bir zaman sonra en azından kendilerini ifade edecek konuma gelecekler. Bir sene sonra Türkçeyi öğrenmiş olacaklarını düşünüyorum. O zaman köyümün çocukları benim gibi Türkçe konuşacak.”

Osman, Türkçe dersi verdiği öğrencilerin aynı zamanda hafızlık eğitimi aldıklarını bildirdi.

Osman'ın köyündeki bir medresede hafta sonları verdiği kursa yaklaşık 25 öğrenci katılıyor.

Türkçe derslerine katılan 14 yaşındaki Hasan Adem, Türkçe öğrenmeyi çok istediğini dile getirerek, “Hafta içi hafızlık eğitimi alıyoruz. Hafta sonları da Türkçe dersimiz çok keyifli geçiyor. Türkçe öğrenirken zevk alıyorum.” diye konuştu.

Köy sakini 15 yaşındaki Seyyid Abdurrahman da “Derslerimiz çok güzel ilerliyor. Öğretmenimiz bize bildiği her şeyi öğretmeye çalışıyor. Sadece defter ve kalem eksikliğimiz var. Onları da tamamladığımız zaman Türkçeyi daha kısa zamanda öğreneceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.



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