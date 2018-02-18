12:35, 18 Åžubat 2018 Pazar

Netanyahu'ya bir yolsuzluk suÃ§lamasÄ± daha

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail polisinin, BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu'nun da iliÅŸkili olduÄŸu yeni bir yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nda baÅŸbakana yakÄ±n isimleri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°srail polisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, "lehte yayÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± medya ÅŸirketine mali imtiyazlar saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde suÃ§lamalarÄ±n bulunduÄŸu 4000 numaralÄ± dosya kapsamÄ±nda bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AÃ§Ä±klamada, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlardan en az ikisinin Netanyahu'ya yakÄ±n olduÄŸu bilgisine yer verildi, ancak isim paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

BaÅŸbakanÄ±n "Bezeq medya ÅŸirketinin en bÃ¼yÃ¼k hissedarÄ± Shaul Elovitch ile iliÅŸkileri ve Bezeq'in yayÄ±n organlarÄ±ndan bir internet sitesinde Netanyahu lehine yayÄ±n yapmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda elde ettiÄŸi imtiyazlara iliÅŸkin" Ä°srail Menkul KÄ±ymetler Ä°daresi'nin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± deliller Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail polisi, 4000 numaralÄ± dosya iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¶zaltÄ± iÅŸlemlerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Netanyahu'nun basÄ±n ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise suÃ§lamalar reddedilerek, "Bu da baÅŸka bir yalancÄ± iddia. BaÅŸbakan, ne lehte yayÄ±n ne de baÅŸka bir ÅŸey uÄŸruna Elovitch'in Ã§Ä±karÄ±nÄ± gÃ¶zetmedi." ifadelerine yer verildi.

Ä°srail Menkul KÄ±ymetler Ä°daresi'nin daha Ã¶nce yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Bezeq medya grubunun en bÃ¼yÃ¼k hissedarÄ± Shaul Elovitch ve eski Ä°letiÅŸim BakanÄ± Shlomo Filber'in birÃ§ok suÃ§a karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi kaydedilmiÅŸti.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DOSYALARI ARTIYOR

Ä°srail polisi geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Netanyahu hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 1000 ve 2000 numaralÄ± yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. AÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun "rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesine" dair yeterli delile ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, savcÄ±ya iddianame hazÄ±rlamasÄ± tavsiyesinde bulunulmuÅŸtu.

Netanyahu ise polisin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n "asÄ±lsÄ±z" olduÄŸunu ve sonunda hiÃ§bir ÅŸey Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± savunarak, "Ben bugÃ¼ne kadar ne yaptÄ±ysam Ä°srail'in Ã§Ä±karÄ± iÃ§in yaptÄ±m. BugÃ¼nden sonra da bunu yapacaÄŸÄ±m. Ä°srail'e liderlik etmeye devam edeceÄŸim." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu hakkÄ±ndaki soruÅŸturmalar, "iÅŸ adamlarÄ±ndan pahalÄ± hediyeler aldÄ±ÄŸÄ±, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayÄ±ncÄ±sÄ± Arnon Moses ile kendi lehine yayÄ±n yapmasÄ± iÃ§in pazarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve Almanya'dan alÄ±nan denizaltÄ±larda adÄ±nÄ±n yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±" iddialarÄ±nÄ± iÃ§eriyor.

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