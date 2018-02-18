12:38, 18 Åžubat 2018 Pazar

Ä°hvan'dan barÄ±ÅŸÃ§Ä±l deÄŸiÅŸim vurgusu



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Ä°hvan, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l deÄŸiÅŸimi benimsediÄŸini ve bu gÃ¶rÃ¼ÅŸe katÄ±lmayan gruplarÄ±n kendileriyle baÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'daki MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler teÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) barÄ±ÅŸÃ§Ä±l deÄŸiÅŸimi benimsediklerini ve bu gÃ¶rÃ¼ÅŸe katÄ±lmayan gruplarÄ±n kendileri ile bir baÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. TeÅŸkilatÄ±n sosyal paylaÅŸÄ±m hesabÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l deÄŸiÅŸimi benimsedikleri ve bu gÃ¶rÃ¼ÅŸe katÄ±lmayan gruplarÄ±n kendileriyle baÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, MÄ±sÄ±r'Ä±n demokratik yollarla seÃ§ilen ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'nin gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±ndan bir yÄ±l sonra 2013'te devrilmesi de reddedildi. MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi son dÃ¶nemlerde, defalarca yalanlanmasÄ±na raÄŸmen Ä°hvan'Ä± "ÅŸiddet eylemlerini gerÃ§ekleÅŸtirmek ve tahrik" ile suÃ§layarak teÅŸkilatÄ±n birÃ§ok Ã¼yesine davalar aÃ§Ä±yor. Â

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