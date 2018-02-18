GÃ¼ncelleme: 22:09, 18 Åžubat 2018 Pazar

Casper, TÃ¼rkiye'de akÄ±llÄ± telefon Ã¼retimine baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Casper Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Charlotte Lamprecht, "TÃ¼rkiye'deki Ã¼retimimize 2018'de akÄ±llÄ± telefon Ã¼retimini ekleyeceÄŸiz. Hedefimiz Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki senelerde akÄ±llÄ± telefon Ã¼retimimizin de tamamÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirmek. Bu sene iÃ§erisinde Ã¼retimin ilk ayaÄŸÄ±nÄ± burada baÅŸlatmayÄ± planlÄ±yoruz." dedi.

Casper, ÅŸu an yurt dÄ±ÅŸÄ±nda devam eden akÄ±llÄ± telefon Ã¼retiminin ilk ayaÄŸÄ±nÄ± 2018 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde TÃ¼rkiye'ye Ã§ekecek. ÃœrÃ¼n portfÃ¶yÃ¼nÃ¼n belli bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ã¼retimine bu yÄ±l iÃ§inde baÅŸlamayÄ± planlayan ÅŸirket, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki senelerde Ã¼retimin tamamÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'de yapmayÄ± planlÄ±yor.

Casper CEO'su Charlotte Lamprecht, konuya iliÅŸkin AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸirketin Ãœmraniye'deki binasÄ±nda ÅŸu an bilgisayar Ã¼retimi gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"TÃ¼rkiye'deki Ã¼retimimize 2018'de akÄ±llÄ± telefon Ã¼retimini ekleyeceÄŸiz. Hedefimiz Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki senelerde akÄ±llÄ± telefon Ã¼retimimizin de tamamÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirmek. Bu sene iÃ§erisinde Ã¼retimin ilk ayaÄŸÄ±nÄ± burada baÅŸlatmayÄ± planlÄ±yoruz. Ä°lk etapta onlarca binlik bir Ã¼retimden sÃ¶z edebiliriz. TamamÄ±nÄ± buraya almak iÃ§in fiziksel bir inÅŸaat yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Casper olarak bu sene en Ã¶nemli hedeflerimizden biri de kurumsaldaki gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ ve satÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rmak.

2018 yÄ±lÄ±nda kurumsal tarafa odaklanacaÄŸÄ±z, kurumsalda bÃ¼tÃ¼n pazara odaklanacaÄŸÄ±z. Bayi ve satÄ±ÅŸ kanallarÄ±mÄ±z sayesinde hem devlet hem de kurumsal yerlere Ã¼rÃ¼nlerimizle gireceÄŸiz. Bu yÄ±l TÃ¼rkiye genelinde bin 500 adet iyi bayi aÃ§mayÄ± hedefliyoruz. Åžu an bayi sayÄ±mÄ±z 500, yÄ±l sonuna kadar bunu artÄ±rmayÄ± hedefliyoruz."

Lamprecht, Casper'Ä±n pazarda akÄ±llÄ± telefondan dizÃ¼stÃ¼ne, tabletten masaÃ¼stÃ¼ne kadar pek Ã§ok Ã¼rÃ¼ne sahip olduÄŸunu dile getirerek, akÄ±llÄ± telefon endÃ¼strisinin TÃ¼rkiye'de Ã§ok geniÅŸ bir sektÃ¶r olduÄŸunu anlattÄ±.

TÃ¼rkiye'de geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 12 milyonun Ã¼zerinde akÄ±llÄ± telefon satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Lamprecht, bilgisayar endÃ¼strisinde 2 milyon adet satÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

Lamprecht, "GeÃ§en yÄ±l akÄ±llÄ± telefon satÄ±ÅŸlarÄ±nda biraz dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±. Adet bazÄ±nda bÃ¼yÃ¼me yÄ±llÄ±k bazda biraz negatif seyretti. AkÄ±llÄ± telefonlarda yÃ¼zde 5 ile yÃ¼zde 9 arasÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±. Bilgisayar sektÃ¶rÃ¼nde bir deÄŸiÅŸim olmadÄ±. Ciroda yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 40 bÃ¼yÃ¼me kaydettik. AkÄ±llÄ± telefonlarda pazar payÄ±mÄ±z yÃ¼zde 3-4 civarÄ±nda. AkÄ±llÄ± telefon satÄ±ÅŸlarÄ±nda bu yÄ±l yatay bir seyir izlenecek." ifadelerini kullandÄ±.

Bilgisayar ve akÄ±llÄ± telefon pazarÄ± kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda, tÃ¼keticinin birinden diÄŸerine kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ±n doÄŸru bir tespit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Lamprecht, Ã¶zellikle genÃ§lerin bazen telefon, bazen tablet, bazen notebook kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bilgisayarlardan akÄ±llÄ± telefonlara keskin bir geÃ§iÅŸ eÄŸilimi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Lamprecht, pazarda geniÅŸ bir yelpaze bulunduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Bu bahsettiÄŸim sebeplerden dolayÄ± hala bilgisayar endÃ¼strisinde de akÄ±llÄ± telefonlarda da bÃ¼yÃ¼me gÃ¶rÃ¼yoruz. HiÃ§bir kategori durmuyor, bÃ¼tÃ¼n kategorilerde bÃ¼yÃ¼me var." dedi.

BazÄ± dÃ¶nemlerde elektronik hediyelere yÃ¶nelim olduÄŸunu dile getiren Lamprecht, kÄ±ÅŸ ayÄ±nda son 3 haftada tablet satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§e katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. TÃ¼keticiye Ã¼rÃ¼nleri tam zamanÄ±nda tedarik ettiklerini ve burada avantaj saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Lamprecht, "TÃ¼keticiler hediye olarak yÄ±l sonunda daha fazla akÄ±llÄ± telefon, okul zamanlarÄ± oyun bilgisayarlarÄ± tercih ediyor." bilgisini verdi.

Lamprecht, ÅŸu an iÃ§in halka aÃ§Ä±lmak gibi bir planlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, dolar kurunda yaÅŸanan deÄŸiÅŸimlerin tÃ¼keticiye etkisini ise, "YÃ¼ksek kur insanlara sÄ±kÄ±ntÄ± vermez. Ã‡ok sÄ±k deÄŸiÅŸen kur insanlara sÄ±kÄ±ntÄ± verir. Ã‡ok sÄ±k deÄŸiÅŸen kur pazarÄ± etkiler ancak istikrar olunca satÄ±n alma gÃ¼cÃ¼ de normale dÃ¶ner. Dolar kurundaki yÃ¼kseliÅŸe karÅŸÄ±n akÄ±llÄ± telefonlarda fiyatlarÄ± deÄŸiÅŸtirmedik. Bilgisayarlarda Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸiklikler yaptÄ±k. Kur deÄŸiÅŸimlerinde iÃ§ harcamalarÄ±mÄ±za, masraflarÄ± kontrol etmeye odaklandÄ±k. Pazarda fiyat istikrarÄ±nÄ± saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k." ÅŸeklinde deÄŸerlendirdi.

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l bÃ¼yÃ¼melerinde son teknoloji Ã¼rÃ¼nlere yÃ¶nelmelerinin Ã¶nemli etkisi bulunduÄŸunu belirten Lamprecht, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Son teknoloji Ã¼rÃ¼nleri geliÅŸtirmeye karar verdik. Son teknoloji Ã¼rÃ¼nlerine odaklandÄ±k ve yeni Ã¼rÃ¼nler ortaya Ã§Ä±kardÄ±k. Via, Excalibur, Nirvana gibi modellerimize Ã¶nemli bir yÃ¶nelim oldu. Mesela excalibur markasÄ±nda Ã§ok iyi tanÄ±nÄ±yoruz. Ã‡ok gÃ¼zel bir dizaynda en son teknolojiyi sunuyoruz ve Ã¼rÃ¼nlerimizin Ã§ok iyi bir fiyat performansÄ± var. AkÄ±llÄ± telefonlarda odaklandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼Ã§ konu var, birincisi bÃ¼yÃ¼k ekran, ikincisi yÃ¼ksek kamera performansÄ±, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ ise uzun zaman giden batarya. Bu Ã¶zelliklere sahip Ã¼rÃ¼nlerimizin sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z. AkÄ±llÄ± telefonda pazar payÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rmak istiyoruz. Gelecek 10 ay iÃ§inde akÄ±llÄ± telefon ve bilgisayarda 6 yeni Ã¼rÃ¼nÃ¼ pazara sunacaÄŸÄ±z."

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