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GÃ¼ncelleme: 20:00, 18 Åžubat 2018 Pazar

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Deriner BarajÄ±'nÄ±n sularÄ± Ã§ekilince kÃ¶y ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Deriner BarajÄ±'nÄ±n sularÄ± Ã§ekilince kÃ¶y ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Artvin'de Ã‡oruh Nehri Ã¼zerinde ki Deriner BarajÄ± sularÄ± altÄ±nda kalan NarlÄ± kÃ¶yÃ¼, 5 yÄ±l sonra su yÃ¼zeyine yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Artvin'de Ã‡oruh Nehri Ã¼zerinde, 249 metre gÃ¶vde yÃ¼ksekliÄŸiyle TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek barajÄ± olma Ã¶zelliÄŸine sahip Deriner BarajÄ±'nÄ±n azalan yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle sularÄ±, 37 metre Ã§ekildi. Baraj sularÄ± altÄ±nda kalan NarlÄ± kÃ¶yÃ¼, 5 yÄ±l sonra su yÃ¼zeyine yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Artvin'de Ã‡oruh Nehri Ã¼zerinde, 249 metre gÃ¶vde yÃ¼ksekliÄŸiyle TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek, dÃ¼nyanÄ±n ise 6'ncÄ± yÃ¼ksek gÃ¶vdeli barajÄ± olan 2012 yÄ±lÄ±nda hizmete aÃ§Ä±lan Deriner BarajÄ±'nÄ±n su seviyesi, bÃ¶lgede azalan yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 37 metre Ã§ekildi.

Baraj gÃ¶lÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla daha Ã¶nce su altÄ±nda kalan Yusufeli ilÃ§esi NarlÄ± kÃ¶yÃ¼nÃ¼n eski yerleÅŸim yeri, su yÃ¼zeyine tekrar Ã§Ä±ktÄ±. Cami, okul ve evlerin 5 yÄ±l sonra gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale geldiÄŸi baraj gÃ¶lÃ¼ kÄ±yÄ±sÄ±na gelenler, eski kÃ¶ylerinin yerleÅŸim yerini seyretti. Eski evlerini yeniden gÃ¶ren NarlÄ± kÃ¶yÃ¼ sakinleri, duygusal anlar yaÅŸadÄ±. Kara yolundan geÃ§en sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler de araÃ§larÄ±nÄ± durdurarak, ortaya Ã§Ä±kan su iÃ§indeki eski kÃ¶ye baktÄ±.

DoÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼kleri kÃ¶ylerini 5 yÄ±l sonra yeniden gÃ¶renler, duygulandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Deriner BarajÄ± ile hidroelektrik santralinin (HES) temeli, Mescit DaÄŸlarÄ±'nda doÄŸup, GÃ¼rcistan'Ä±n Acara Ã–zerk Cumhuriyeti baÅŸkenti Batum'dan Karadeniz'e dÃ¶kÃ¼len, 431 kilometre uzunluÄŸundaki Ã‡oruh Nehri Ã¼zerindeki Artvin'in SÃ¼mbÃ¼llÃ¼ kÃ¶yÃ¼nde, 1988 yÄ±lÄ±nda, dÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Demirel tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±.

2005 yÄ±lÄ±nda tamamlanmasÄ± planlanan; ancak Ã¶denek yetersizliÄŸi nedeniyle bitirilemeyen baraj ve HES projesi, 24 yÄ±lda tamamlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde, 2012 yÄ±lÄ±nda hizmete aÃ§Ä±lan Deriner BarajÄ±, 1 milyar 387 milyon 190 dolara mal oldu. Deriner BarajÄ± ve HES projesi, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ belgesel kanalÄ± 'Discovery Channel' tarafÄ±ndan 'mÃ¼hendislik harikasÄ±' olarak deÄŸerlendirildi.

Kaynak: Deniz Haber AjansÄ±



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