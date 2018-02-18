13:10, 18 Åžubat 2018 Pazar

Netanyahu'dan Ä°ran'a gÃ¶zdaÄŸÄ±





Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, "Ä°srailâ€™in kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± test etmeyin" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, Ä°ran'Ä±n Ä°srail'in kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± test etmemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Netanyahu, MÃ¼nih'te dÃ¼zenlenen 54. UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Ä°ran'a yÃ¼klendi. Konferansa ilk defa katÄ±lan Netanyahu, Ä°srailâ€™in Ä°ran'a ait dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ±nÄ± gÃ¶stererek, Ä°ranâ€™a â€œÄ°srailâ€™in kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± test etmeyin.'' dedi. Ä°ran'Ä±n Yahudi devletini yok etmeyi hedeflediÄŸini, terÃ¶rizme destek vererek hakimiyetini artÄ±rmak istediÄŸini savunan Netanyahu, Ä°ran'Ä±n "bugÃ¼n dÃ¼nya iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k tehdit olduÄŸu" ifadesini kullandÄ±. Netanyahu, Ä°srail'in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgileri bulunduÄŸunu, bunlarÄ±n sÄ±nanmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, Ä°srail'e zarar vermesi durumunda Ä°ran'a mÃ¼dahale edeceklerini kaydetti. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif'i "gÃ¼zel yalan konuÅŸan biri" olarak tanÄ±mlayan Netanyahu, Suriye'de Esed rejiminin, Ä°ran ordusunun Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermesi durumunda kendi pozisyonlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtireceklerini bildirdi.

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