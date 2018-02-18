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04:45, 19 Åžubat 2018 Pazartesi
Balkanlar
GÃ¼ncelleme: 02:04, 19 Åžubat 2018 Pazartesi

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Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°vanov, TÃ¼rkiye'ye gelecek
Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°vanov, TÃ¼rkiye'ye gelecek

Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°vanov, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetlisi olarak TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± Gyorge Ä°vanov, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n davetlisi olarak, TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°vanov'un TÃ¼rkiye'yi ziyaret edeceÄŸi belirtildi.

Ä°vanov'un, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetlisi olarak 20 Åžubat SalÄ± gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye'ye resmi bir ziyaret yapacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Ziyaret sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, TÃ¼rkiye ve Makedonya'nÄ±n mÃ¼kemmel seviyede olan iliÅŸkilerinin daha da geliÅŸtirilmesi ile her iki Ã¼lke ve tÃ¼m Balkanlar iÃ§in refah, barÄ±ÅŸ ve kalkÄ±nma yolunda atÄ±labilecek ortak adÄ±mlarÄ±n ele alÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir." ifadesine yer verildi.



Ä°lgili Konular makedonya tÃ¼rkiye
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