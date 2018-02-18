14:08, 18 Åžubat 2018 Pazar

Seyahatname'nin Ä°stanbul bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne Ä°TOâ€™dan Ã¶zel baskÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± (Ä°TO), Evliya Ã‡elebi'nin seyahatnamesinin 17. yÃ¼zyÄ±l Ä°stanbulâ€™unu anlatan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kÃ¼tÃ¼phanelerde ayrÄ±calÄ±klÄ± bir yer edinecek Ã¶zel bir baskÄ±yla yayÄ±nladÄ±.

Ä°TO'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kitapta 400 yÄ±l Ã¶nceki Ä°stanbulâ€™un tÃ¼m yÃ¶nleriyle ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel bÃ¶lÃ¼m, tarihÃ§i Dr. Seyit Ali Kahramanâ€™Ä±n Ã§evirisiyle okuyucuya sunuluyor. Bu Ã¶zel baskÄ±da Evliya Ã‡elebiâ€™nin Ä°stanbul'una, OsmanlÄ± sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n elinden Ã§Ä±kan en Ã§arpÄ±cÄ± Ä°stanbul minyatÃ¼rleri ve haritalarÄ± eÅŸlik ediyor.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Ä°TO BaÅŸkanÄ± Ã–ztÃ¼rk Oran, seyahatnamenin Ä°stanbul bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n, ÅŸehre dair bugÃ¼ne deÄŸin yazÄ±lmÄ±ÅŸ en Ã¶nemli monografilerden biri olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Oran, Evliya Ã‡elebi Seyahatnamesi'nin tÃ¼rÃ¼nÃ¼n eÅŸi benzeri olmayan en kapsamlÄ±, en Ã§arpÄ±cÄ± Ã¶rneklerinden biri olduÄŸunu belirterek, EminÃ¶nÃ¼'nde filizlenip 25 milyon kilometrekareye yayÄ±lan bu serÃ¼venin Ä°stanbul bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼, Ã¶zel baskÄ±yla sunmayÄ± tarihi bir sorumluluk olarak addettiklerini vurguladÄ±.

Seyahatnamenin binlerce yÄ±l geÃ§se de Ã¶nemini asla yitirmeyecek, her zaman baÅŸvurulacak bir kaynak olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Oran, "17. yÃ¼zyÄ±l Ä°stanbul'unun kapsamlÄ± bir panoramasÄ±nÄ± Ã§izen Evliya Ã‡elebi, Ä°stanbul'u tÃ¼m yÃ¶nleriyle ele almÄ±ÅŸ, saraydan sokaÄŸa, hayatÄ±n tÃ¼m alanlarÄ±na nÃ¼fuz ederek, tanÄ±k olduÄŸu, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, duyduÄŸu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± pek Ã§ok olayÄ±, ayrÄ±ntÄ±yÄ±, hikayeyi, efsaneyi seyahatnamesinin sayfalarÄ±na taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Oran, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Seyahatnamenin en Ã§arpÄ±cÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinden biri de Evliya Ã‡elebi'nin Ä°stanbul tÃ¼ccarÄ±na dair aktardÄ±klarÄ±dÄ±r. Åžehrin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan yÃ¼zlerce tÃ¼ccarÄ± detaylarÄ±yla anlatan, tek tek tanÄ±tan Evliya Ã‡elebi, zevkle okunan seyahatnamesini verdiÄŸi detaylarla adeta resimli bir kitaba Ã§evirir. CanlÄ± tasvirleri ile zihnimizde geÃ§it yapan Ä°stanbulâ€™un o dÃ¶nemki ticaret hayatÄ± gÃ¶zÃ¼mÃ¼zde canlanÄ±r, ete kemiÄŸe bÃ¼rÃ¼nÃ¼r. Evliya Ã‡elebi, seyahatnamesinde 17. yÃ¼zyÄ±lÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±ndan pek Ã§ok detaya yer verdiÄŸi gibi tarihe de deÄŸinmiÅŸ, mitolojik Ã¶ykÃ¼ler anlatmÄ±ÅŸ, ÅŸehrin dÃ¶rt bir kÃ¶ÅŸesindeki tÃ¼m mimari eserleri gezerek hikayelerini, banilerini tanÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°stanbul'daki camileri, kÃ¶prÃ¼leri, kapÄ±larÄ±, kemerleri, iskeleleri, hamamlarÄ± tek tek anlatan, yerlerini, yerleÅŸimlerini tarif eden Evliya Ã‡elebi, seyahatnamesinin Ä°stanbul bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne hayranlÄ±k uyandÄ±ran bir emek harcamÄ±ÅŸtÄ±r."