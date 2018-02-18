14:12, 18 Åžubat 2018 Pazar

Hamas ABD'nin Gazze'deki krizden hareketi sorumlu tutmasÄ±nÄ± reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas, ABD'nin Gazze Åžeridi'ndeki insani krizden kendisini sorumlu tutmasÄ±nÄ± reddetti.

Hamas'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Beyaz Saray'Ä±n Gazze'deki insani krizden Hamas'Ä±n sorumlu olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± reddediyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

ABD'nin sÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n "Ä°ÅŸgalci Ä°srail adÄ±na Filistin halkÄ±na saldÄ±rgan yaklaÅŸÄ±mÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi iÃ§in yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k" olduÄŸu belirtilerek, Gazze'yi abluka altÄ±nda tutan ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±k besleyen, ABD'nin aÃ§Ä±kÃ§a desteklediÄŸi Ä°srail'in Gazze'deki insani felaketin doÄŸrudan sorumlusu olduÄŸu vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada "Hamas, Filistin halkÄ±nÄ±n Ã§ektiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n sorumluluÄŸunu, iÅŸgalin baÅŸlamasÄ±ndan bu yana iÅŸgale askeri, ekonomik ve siyasi destek veren ABD yÃ¶netimine yÃ¼klÃ¼yor. ABD, Ä°srail ile Ã§atÄ±ÅŸma sÃ¼resince, Filistin halkÄ±nÄ±n kendi vatanÄ±nda gÃ¼ven iÃ§inde yaÅŸama hakkÄ±nÄ± gÃ¶rmezden geldi." ifadelerine yer verildi.

"Washington, sivil, insani alanda altyapÄ± ve temel ihtiyaÃ§lar kapsamÄ±nda herhangi bir destek saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸan herkesi cezalandÄ±rmayÄ± ve ambargoya tabi tutmayÄ± vadetti ve bu konuda da Ä±srarÄ±na devam ediyor." denilen aÃ§Ä±klamada, ABD'nin, Ä°srail kuÅŸatmasÄ±nÄ±n Filistin halkÄ±nÄ±, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve temel hizmetlerden mahrum bÄ±rakmasÄ±nÄ± da gÃ¶rmezden geldiÄŸinin altÄ± Ã§izildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Filistin davasÄ±nÄ± bitirecek Ã§Ã¶zÃ¼mleri kabul ettirmek iÃ§in Filistin halkÄ±na ve siyasi gÃ¼Ã§lerine diz Ã§Ã¶ktÃ¼rmek amacÄ±yla ablukanÄ±n seviyesinin yÃ¼kseltilmesini istediÄŸi" hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

ABD Temsilciler Meclisi tarafÄ±ndan perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ "insanlarÄ± canlÄ± kalkan olarak kullanmasÄ± sebebiyle Hamas'a yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ±" yasa tasarÄ±sÄ± onaylanmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 31 Ocak'ta yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'nin "Ã–zel DÃ¼zenlenmiÅŸ KÃ¼resel TerÃ¶ristler" listesine eklendiÄŸi bildirilmiÅŸti. ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± YabancÄ± VarlÄ±klarÄ±n KontrolÃ¼ Ofisi (OFAC) de Heniyye'yi yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.