Hamas ABD'nin Gazze'deki krizden hareketi sorumlu tutmasÄ±nÄ± reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hamas, ABD'nin Gazze Åžeridi'ndeki insani krizden kendisini sorumlu tutmasÄ±nÄ± reddetti.
Hamas'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Beyaz Saray'Ä±n Gazze'deki insani krizden Hamas'Ä±n sorumlu olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± reddediyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
ABD'nin sÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n "Ä°ÅŸgalci Ä°srail adÄ±na Filistin halkÄ±na saldÄ±rgan yaklaÅŸÄ±mÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi iÃ§in yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k" olduÄŸu belirtilerek, Gazze'yi abluka altÄ±nda tutan ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±k besleyen, ABD'nin aÃ§Ä±kÃ§a desteklediÄŸi Ä°srail'in Gazze'deki insani felaketin doÄŸrudan sorumlusu olduÄŸu vurgulandÄ±.
AÃ§Ä±klamada "Hamas, Filistin halkÄ±nÄ±n Ã§ektiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n sorumluluÄŸunu, iÅŸgalin baÅŸlamasÄ±ndan bu yana iÅŸgale askeri, ekonomik ve siyasi destek veren ABD yÃ¶netimine yÃ¼klÃ¼yor. ABD, Ä°srail ile Ã§atÄ±ÅŸma sÃ¼resince, Filistin halkÄ±nÄ±n kendi vatanÄ±nda gÃ¼ven iÃ§inde yaÅŸama hakkÄ±nÄ± gÃ¶rmezden geldi." ifadelerine yer verildi.
"Washington, sivil, insani alanda altyapÄ± ve temel ihtiyaÃ§lar kapsamÄ±nda herhangi bir destek saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸan herkesi cezalandÄ±rmayÄ± ve ambargoya tabi tutmayÄ± vadetti ve bu konuda da Ä±srarÄ±na devam ediyor." denilen aÃ§Ä±klamada, ABD'nin, Ä°srail kuÅŸatmasÄ±nÄ±n Filistin halkÄ±nÄ±, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve temel hizmetlerden mahrum bÄ±rakmasÄ±nÄ± da gÃ¶rmezden geldiÄŸinin altÄ± Ã§izildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Filistin davasÄ±nÄ± bitirecek Ã§Ã¶zÃ¼mleri kabul ettirmek iÃ§in Filistin halkÄ±na ve siyasi gÃ¼Ã§lerine diz Ã§Ã¶ktÃ¼rmek amacÄ±yla ablukanÄ±n seviyesinin yÃ¼kseltilmesini istediÄŸi" hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
ABD Temsilciler Meclisi tarafÄ±ndan perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ "insanlarÄ± canlÄ± kalkan olarak kullanmasÄ± sebebiyle Hamas'a yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ±" yasa tasarÄ±sÄ± onaylanmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 31 Ocak'ta yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye'nin "Ã–zel DÃ¼zenlenmiÅŸ KÃ¼resel TerÃ¶ristler" listesine eklendiÄŸi bildirilmiÅŸti. ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± YabancÄ± VarlÄ±klarÄ±n KontrolÃ¼ Ofisi (OFAC) de Heniyye'yi yaptÄ±rÄ±m listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Ä°ki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ Erbil ve SÃ¼leymaniye'de su baskÄ±nlarÄ±na yol aÃ§tÄ±
IKBY DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi'ndeki Ä°ran masasÄ± sorumlusu Akreyi, IKBY ve Ä°ran arasÄ±ndaki gayriresmi geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nÄ±n resmileÅŸtirilmesi iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AÅŸÄ±rÄ± solcu CUP Ã¼yesi Gabriel'in Cenevre'ye giderek sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, Gabriel'in Cenevre'de olduÄŸunu doÄŸrulayan partisi, iddia konusunda bilgi vermedi
Rusya'nÄ±n, Ermeni ordusunun kullanÄ±mÄ± iÃ§in Ã§ok sayÄ±da Kornet-E tipi lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar fÃ¼zesi sattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Hamas, "Beyaz Saray'Ä±n Gazze'deki insani krizden Hamas'Ä±n sorumlu olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± reddediyoruz" dedi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, "Ä°srailâ€™in kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± test etmeyin" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°hvan, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l deÄŸiÅŸimi benimsediÄŸini ve bu gÃ¶rÃ¼ÅŸe katÄ±lmayan gruplarÄ±n kendileriyle baÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°srail polisi, Netanyahu'nun iliÅŸkili olduÄŸu yeni bir yolsuzluk dosyasÄ±nda baÅŸbakana yakÄ±n isimleri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Sudan Kur'an-Ä± Kerim ve Ä°slami Ä°limler Ãœniversitesi Diller FakÃ¼ltesi TÃ¼rkÃ§e BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde okuyan SudanlÄ± Osman, hafta sonu boÅŸ vakitlerinde kÃ¶yÃ¼ndeki Ã§ocuklara TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretiyor
MÄ±sÄ±r, Hedasi BarajÄ± konusunda tÃ¼m taraflarÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyacak ve anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± bitirecek Ã§Ã¶zÃ¼mlere ulaÅŸmak iÃ§in acilen harekete geÃ§ilmesini istedi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(FBI) Rusya'nÄ±n, Trump kampanyasÄ± ile gizli anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatlamak iÃ§in Ã§ok zaman harcÄ±yorlar ancak ortada herhangi bir gizli anlaÅŸma yok. AsÄ±l iÅŸinize dÃ¶nÃ¼n ve hepimizi gururlandÄ±rÄ±n" dedi
Aseman HavayollarÄ±'na ait 60 kiÅŸi taÅŸÄ±yan ve Tahran-Yasuc seferini yapan bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Ä°sfahan yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
MÃœSÄ°AD Avrupa'daki Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ± bu yÄ±l yÃ¼zde 50 artÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.
HÃ¼kÃ¼met, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi dolayÄ±sÄ±yla ilan edilen OHAL'i uzatma kararÄ± aldÄ±
Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve topÃ§u birliklerinin, Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 2 Filistinli ÅŸehit oldu. Hamas, Gazze'de tansiyonun yÃ¼kselmesinden Ä°srail'i sorumlu tutarken, Gazze'de dÃ¼n geceden bu yana toplam 7 saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Suudi Arabistan'da yaklaÅŸÄ±k bir haftadÄ±r etkili olan toz fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle bazÄ± bÃ¶lgelerde eÄŸitime bugÃ¼n ara verildi