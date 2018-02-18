GÃ¼ncelleme: 19:15, 18 Åžubat 2018 Pazar

Ä°srail gÃ¼Ã§leri 6 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±



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Ä°srail iÃ§ istihbarat servisi Åžin Bet (Åžabak) yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Savunma BakanÄ± Liberman'Ä±n konvoyunun geÃ§eceÄŸi yola patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slami Cihad Hareketi'ne mensup olduÄŸu iddia edilen 6 Filistinliyi Beytullahim kentinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman'a yÃ¶nelik suikast hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 6 Filistinlinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yedioth Ahranoth gazetesinin haberine gÃ¶re, Ä°srail iÃ§ istihbarat servisi Åžin Bet (Åžabak) yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Savunma BakanÄ± Liberman'Ä±n konvoyunun geÃ§eceÄŸi yola patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slami Cihad Hareketi'ne mensup olduÄŸu iddia edilen 6 Filistinliyi Beytullahim kentinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu. AÃ§Ä±klamada, asker ve polisle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ortak operasyonun ne zaman yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair bilgi verilmezken, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 kiÅŸinin baÅŸka eylemler de planladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Konuyla ilgili Ä°slami Cihad Hareketi'nden aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

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