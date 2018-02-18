Ä°srail gÃ¼Ã§leri 6 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman'a yÃ¶nelik suikast hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 6 Filistinlinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yedioth Ahranoth gazetesinin haberine gÃ¶re, Ä°srail iÃ§ istihbarat servisi Åžin Bet (Åžabak) yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Savunma BakanÄ± Liberman'Ä±n konvoyunun geÃ§eceÄŸi yola patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slami Cihad Hareketi'ne mensup olduÄŸu iddia edilen 6 Filistinliyi Beytullahim kentinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
AÃ§Ä±klamada, asker ve polisle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ortak operasyonun ne zaman yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair bilgi verilmezken, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 kiÅŸinin baÅŸka eylemler de planladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Konuyla ilgili Ä°slami Cihad Hareketi'nden aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Afrin'in batÄ±sÄ±ndaki Racu'nun Åžedya kÃ¶yÃ¼nde PYD/PKK'ya ait tÃ¼nellere rastlandÄ±
Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°vanov, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetlisi olarak TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Suudi Arabistan'Ä±n Medine-i MÃ¼nevvere vilayetinde 3 binden fazla tarihi eser bulunduÄŸu bildirildi.
Ä°srail iÃ§ istihbarat servisi Åžin Bet (Åžabak) yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Savunma BakanÄ± Liberman'Ä±n konvoyunun geÃ§eceÄŸi yola patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slami Cihad Hareketi'ne mensup olduÄŸu iddia edilen 6 Filistinliyi Beytullahim kentinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°sveÃ§'te son 10 yÄ±lda bir milyon kiÅŸinin kilise Ã¼yeliÄŸini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Rusya'nÄ±n gÃ¼neyindeki DaÄŸÄ±stan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen bir festivalde, kalabalÄ±ÄŸa ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±.
AfrikalÄ±lara yÃ¶nelik ay baÅŸÄ±ndaki Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Macerata kentinde "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ±" gÃ¶steriler devam ediyor
CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve ASSAM YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± TanrÄ±verdi, "SADAT'Ä±n esas misyonu; Ä°slam Ã¼lkelerine gelen tehdidi belirlemek, buna karÅŸÄ± o Ã¼lkede gÃ¼Ã§ geliÅŸtirmek, bu gÃ¼cÃ¼n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± planlama konusunda danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmak" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ãœlke genelinde 200'den fazla cami bugÃ¼n kapÄ±larÄ±nÄ± toplumun tÃ¼m Ã¼yelerine aÃ§tÄ±
54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda konuÅŸan Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr, "BÃ¶lgenin sorunlarÄ±, 1979 yÄ±lÄ±ndaki Humeyni Devrimi ile baÅŸladÄ±. Ä°ran, Almanya ve dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelerinde terÃ¶r eylemleri yaptÄ±"
Ä°ki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ Erbil ve SÃ¼leymaniye'de su baskÄ±nlarÄ±na yol aÃ§tÄ±
IKBY DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi'ndeki Ä°ran masasÄ± sorumlusu Akreyi, IKBY ve Ä°ran arasÄ±ndaki gayriresmi geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nÄ±n resmileÅŸtirilmesi iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AÅŸÄ±rÄ± solcu CUP Ã¼yesi Gabriel'in Cenevre'ye giderek sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, Gabriel'in Cenevre'de olduÄŸunu doÄŸrulayan partisi, iddia konusunda bilgi vermedi
Rusya'nÄ±n, Ermeni ordusunun kullanÄ±mÄ± iÃ§in Ã§ok sayÄ±da Kornet-E tipi lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar fÃ¼zesi sattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Hamas, "Beyaz Saray'Ä±n Gazze'deki insani krizden Hamas'Ä±n sorumlu olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± reddediyoruz" dedi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, "Ä°srailâ€™in kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± test etmeyin" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±