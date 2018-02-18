GÃ¼ncelleme: 04:18, 19 Åžubat 2018 Pazartesi

Afrin'de terÃ¶ristlere ait yeni tÃ¼neller ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) unsurlarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'in batÄ±sÄ±ndaki Racu beldesine baÄŸlÄ± Åžedya kÃ¶yÃ¼ Ã§evresinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n yeni tÃ¼nellerine rastlandÄ±.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucu ele geÃ§irilen Åžedya kÃ¶yÃ¼nÃ¼n Ã§evresindeki hakim tepelere inÅŸa edilen beton gÃ¶zetleme kuleleri ile korunganlÄ± mevzilerden giriÅŸ yapÄ±lan ve birÃ§ok tÃ¼nelin birbirine baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± tÃ¼nel sistemi, Ã–SO tarafÄ±ndan gÃ¼venlik taramasÄ±ndan geÃ§irildi.

BÃ¶lgedeki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, yeraltÄ±ndaki tÃ¼nel sistemi 2 metre yÃ¼kseklik ve geniÅŸliÄŸe sahip. Neredeyse tamamÄ± betonarme olarak inÅŸa edilen tÃ¼nel, gÃ¶zetleme kuleleri ve gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ mevzileri de birbirine baÄŸlÄ±yor. TÃ¼nellerin iÃ§erisinde yaÅŸam alanlarÄ± ile silah ve mÃ¼himmat depolamak iÃ§in kullanÄ±lan bÃ¶lÃ¼mler de yer alÄ±yor.

Daha Ã¶nce Azez'in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Burseya DaÄŸÄ± ve Kastel CÃ¼ndo kÃ¶yÃ¼nÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'dan temizlenmesinin ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kan Åžedya kÃ¶yÃ¼nde de inÅŸa edilmiÅŸ tÃ¼nel sistemini, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n hava saldÄ±rÄ±larÄ±na ve topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Racu'nun gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Åžedya kÃ¶yÃ¼nÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden temizlenmesinden sonra TSK destekli Ã–SO gÃ¼Ã§leri kÃ¶yde gÃ¼venlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± (EYP) ve tuzaklÄ± mayÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± tarama ve imha Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ã–SO, kÃ¶ydeki az sayÄ±da sivilin de gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor.

KÃ¶y ve Ã§evresinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait noktalarda arama, tarama ve imha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken kÃ¶yÃ¼n dÄ±ÅŸ bÃ¶lgesinden gelebilecek saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± Ã¶nlemler de alÄ±nÄ±yor.

Ã–SO'NUN KESKÄ°N NÄ°ÅžANCILARI NÃ–BETTE

Ã–SO'nun kurduÄŸu Milli Ordu'nun Birinci Kolordusuna baÄŸlÄ± Ahrar Åžarkiyye grubuna mensup Ebu Abdullah isimli Ã–SO keskin niÅŸancÄ±sÄ±, Åžedya kÃ¶yÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¼venlik faaliyetlerine PYD/PKK'ya karÅŸÄ± nÃ¶betiyle destek veriyor.

KÃ¶yÃ¼n doÄŸusunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile cephe konumundaki dÄ±ÅŸ bÃ¶lgede nÃ¶bet tutan Abdullah, PYD/PKK'nÄ±n herhangi bir sÄ±zma giriÅŸimi veya saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± tetikte bekliyor.

Aslen Deyrizorlu olan Abdullah, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana Birinci Kolordu ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor.