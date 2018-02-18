Afrin'de terÃ¶ristlere ait yeni tÃ¼neller ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) unsurlarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'in batÄ±sÄ±ndaki Racu beldesine baÄŸlÄ± Åžedya kÃ¶yÃ¼ Ã§evresinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n yeni tÃ¼nellerine rastlandÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucu ele geÃ§irilen Åžedya kÃ¶yÃ¼nÃ¼n Ã§evresindeki hakim tepelere inÅŸa edilen beton gÃ¶zetleme kuleleri ile korunganlÄ± mevzilerden giriÅŸ yapÄ±lan ve birÃ§ok tÃ¼nelin birbirine baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± tÃ¼nel sistemi, Ã–SO tarafÄ±ndan gÃ¼venlik taramasÄ±ndan geÃ§irildi.
BÃ¶lgedeki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, yeraltÄ±ndaki tÃ¼nel sistemi 2 metre yÃ¼kseklik ve geniÅŸliÄŸe sahip. Neredeyse tamamÄ± betonarme olarak inÅŸa edilen tÃ¼nel, gÃ¶zetleme kuleleri ve gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ mevzileri de birbirine baÄŸlÄ±yor. TÃ¼nellerin iÃ§erisinde yaÅŸam alanlarÄ± ile silah ve mÃ¼himmat depolamak iÃ§in kullanÄ±lan bÃ¶lÃ¼mler de yer alÄ±yor.
Daha Ã¶nce Azez'in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Burseya DaÄŸÄ± ve Kastel CÃ¼ndo kÃ¶yÃ¼nÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'dan temizlenmesinin ardÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kan Åžedya kÃ¶yÃ¼nde de inÅŸa edilmiÅŸ tÃ¼nel sistemini, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n hava saldÄ±rÄ±larÄ±na ve topÃ§u atÄ±ÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Racu'nun gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Åžedya kÃ¶yÃ¼nÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden temizlenmesinden sonra TSK destekli Ã–SO gÃ¼Ã§leri kÃ¶yde gÃ¼venlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± (EYP) ve tuzaklÄ± mayÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± tarama ve imha Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ã–SO, kÃ¶ydeki az sayÄ±da sivilin de gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor.
KÃ¶y ve Ã§evresinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait noktalarda arama, tarama ve imha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken kÃ¶yÃ¼n dÄ±ÅŸ bÃ¶lgesinden gelebilecek saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± Ã¶nlemler de alÄ±nÄ±yor.
Ã–SO'NUN KESKÄ°N NÄ°ÅžANCILARI NÃ–BETTE
Ã–SO'nun kurduÄŸu Milli Ordu'nun Birinci Kolordusuna baÄŸlÄ± Ahrar Åžarkiyye grubuna mensup Ebu Abdullah isimli Ã–SO keskin niÅŸancÄ±sÄ±, Åžedya kÃ¶yÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¼venlik faaliyetlerine PYD/PKK'ya karÅŸÄ± nÃ¶betiyle destek veriyor.
KÃ¶yÃ¼n doÄŸusunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile cephe konumundaki dÄ±ÅŸ bÃ¶lgede nÃ¶bet tutan Abdullah, PYD/PKK'nÄ±n herhangi bir sÄ±zma giriÅŸimi veya saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± tetikte bekliyor.
Aslen Deyrizorlu olan Abdullah, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana Birinci Kolordu ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor.
Afrin'in batÄ±sÄ±ndaki Racu'nun Åžedya kÃ¶yÃ¼nde PYD/PKK'ya ait tÃ¼nellere rastlandÄ±
Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°vanov, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n davetlisi olarak TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
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Ä°srail iÃ§ istihbarat servisi Åžin Bet (Åžabak) yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Savunma BakanÄ± Liberman'Ä±n konvoyunun geÃ§eceÄŸi yola patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slami Cihad Hareketi'ne mensup olduÄŸu iddia edilen 6 Filistinliyi Beytullahim kentinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°sveÃ§'te son 10 yÄ±lda bir milyon kiÅŸinin kilise Ã¼yeliÄŸini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Rusya'nÄ±n gÃ¼neyindeki DaÄŸÄ±stan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen bir festivalde, kalabalÄ±ÄŸa ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±.
AfrikalÄ±lara yÃ¶nelik ay baÅŸÄ±ndaki Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Macerata kentinde "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ±" gÃ¶steriler devam ediyor
CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve ASSAM YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± TanrÄ±verdi, "SADAT'Ä±n esas misyonu; Ä°slam Ã¼lkelerine gelen tehdidi belirlemek, buna karÅŸÄ± o Ã¼lkede gÃ¼Ã§ geliÅŸtirmek, bu gÃ¼cÃ¼n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± planlama konusunda danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmak" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ãœlke genelinde 200'den fazla cami bugÃ¼n kapÄ±larÄ±nÄ± toplumun tÃ¼m Ã¼yelerine aÃ§tÄ±
54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda konuÅŸan Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr, "BÃ¶lgenin sorunlarÄ±, 1979 yÄ±lÄ±ndaki Humeyni Devrimi ile baÅŸladÄ±. Ä°ran, Almanya ve dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelerinde terÃ¶r eylemleri yaptÄ±"
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IKBY DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi'ndeki Ä°ran masasÄ± sorumlusu Akreyi, IKBY ve Ä°ran arasÄ±ndaki gayriresmi geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nÄ±n resmileÅŸtirilmesi iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AÅŸÄ±rÄ± solcu CUP Ã¼yesi Gabriel'in Cenevre'ye giderek sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, Gabriel'in Cenevre'de olduÄŸunu doÄŸrulayan partisi, iddia konusunda bilgi vermedi
Rusya'nÄ±n, Ermeni ordusunun kullanÄ±mÄ± iÃ§in Ã§ok sayÄ±da Kornet-E tipi lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar fÃ¼zesi sattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Hamas, "Beyaz Saray'Ä±n Gazze'deki insani krizden Hamas'Ä±n sorumlu olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± reddediyoruz" dedi
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