Kars'ta kış turizmine

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ankara-Kars arasında sefer yapan ve kış aylarında rağbet gören Doğu Ekspresi treni ile Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.
Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen Doğu Ekspresi, yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından yolcularını Kars'a ulaştırıyor.
Ankara ile Kars arasında sefer yapan ve son günlerde ilginin giderek arttığı Doğu Ekspresi ile bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, turizmi canlandırdığı gibi Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluğa neden oldu.
Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi organizasyonunun bölgedeki turizm destinasyonlarının tanınmasına büyük katkı sağladığını, Kars'ta turizmin altın yılını yaşadığını söyledi.
Doğu Ekspresi ile basında ve sosyal medyada Kars'ın tanıtımının yapılarak turizme büyük ivme kazandırıldığını vurgulayan Taş, "Kars'ın tarihi yerleri Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü ve en önemlisi Sarıkamış ilçesinin turizm potansiyeli değerlenmeye başladı. Kayak merkezinde büyük bir yoğunluk var. Bu sene tahmin edilenin çok üzerinde turist gelmeye başladı." dedi.
Yapılacak düzenlemelerin önümüzdeki yıllara ve yoğunluğa göre planlanması gerektiğini belirten Taş, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda önümüzdeki süreçte bu doluluğun üç katını düşünerek birçok konuyu içeren projeyi ilgili arkadaşlarımıza ilettik. Özellikle kayak merkezi bu yoğunluğu kaldırmıyor. Onun için konaklama, mekanik tesisler, pistler ve çevre düzenlemesi gibi konuların yeniden gözden geçirilmesi lazım. Doğu Ekspresi bundan sonra da etkisini sürdürecektir. Bizlere düşen görev, gelen misafirleri iyi ağırlamak ve bölgenin turizm destinasyonlarını iyi tanıtmak. Dernek olarak bölgede turizmin 12 ay sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ilgili bakanlıklara projeler sunduk. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte kışın olduğu gibi yazın da doğa, dağcılık, spor ve yayla turizmi ile canlılığımız devam edecek."
DOĞU EKSPRESİ TURİZMİ TETİKLEDİ
Kayak hocalarından Mehmet Enis de Doğu Ekspresi sayesinde Kars'ta turist sayısında "patlama yaşandığını" söyledi.
"Doğu Ekspresi, Kars ve Sarıkamış turizmini tetikledi." diyen Enis, "Gördüğünüz gibi kayak merkezinde insanlar cıvıl cıvıl. Herkes bu trenle bölgeye akın ediyor. Bu da bize büyük bir güç kattı. Bundan sonra kayak merkezimizde yeni tesisler yapılması lazım." şeklinde konuştu.
Kayakseverlerden Berna Türker de Kars'ın gelişmesi ve Doğu Ekspresi sayesinde bölgenin hareketli bir dönem geçirdiğini ifade etti.
Ankara-Kars arasında sefer yapan ve kış aylarında rağbet gören Doğu Ekspresi treni ile Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı
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