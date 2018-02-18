YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±na yoÄŸun baÅŸvuru

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ± birinci dÃ¶nem mÃ¼racaatlarÄ±nÄ±n 16 Åžubat'ta sona erdiÄŸini, sÄ±nava 103 bin 629 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸunu bildirdi.
YÃ–K'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, YÃ–KDÄ°L'in onlarca yÄ±ldÄ±r dile getirilen "alana Ã¶zgÃ¼" ilk dil sÄ±navÄ± olduÄŸu ve ilk kez geÃ§en yÄ±l mart ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi kaydedildi.
Ä°lk YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n sadece Ä°ngilizce yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ancak temmuz ve kasÄ±m ayÄ±ndaki sÄ±navlarda Ä°ngilizce'nin yanÄ±na Almanca, ArapÃ§a ve FransÄ±zca'nÄ±n da eklendiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, sÄ±navÄ±n 2018 yÄ±lÄ± birinci dÃ¶nemine iliÅŸkin mÃ¼racaatlarÄ±n 7-16 Åžubat'ta alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±na giriÅŸ belgelerinin 12 Mart'ta yayÄ±mlanacaÄŸÄ± ve sÄ±navÄ±n 17 Mart'ta tek oturumda yapÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±, mevcut YabancÄ± Dil SÄ±navÄ±nÄ±n (YDS) yanÄ±nda, adayÄ±n alanÄ±ndaki (fen ve mÃ¼hendislik, sosyal ve beÅŸeri bilimler, saÄŸlÄ±k) dil yeterliliÄŸini belirlemeye yÃ¶nelik akademik yabancÄ± dil sÄ±navÄ± niteliÄŸi taÅŸÄ±yor. YÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda uygulanan sÄ±navda, sÄ±nava baÅŸvuran aday sayÄ±sÄ± 100'Ã¼n Ã¼zerinde olan alanlar iÃ§in ise aynÄ± yÄ±l ikinci defa sÄ±nav yapÄ±lacak. DolayÄ±sÄ±yla bu yÄ±l iÃ§erisinde ikinci kez uygulanacak YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± Ä°ngilizcede Ã¼Ã§ alanda (Fen ve mÃ¼hendislik, sosyal ve beÅŸeri bilimler, saÄŸlÄ±k), Almanca, ArapÃ§a ve FransÄ±zcada ise sadece sosyal bilimler alanÄ±nda yapÄ±lacak. Bununla birlikte her yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda bu dÃ¶rt dilde Ã¼Ã§ alanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼nde de YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± yapÄ±lmaya devam edilmesi planlanÄ±yor."
AÃ§Ä±klamada, YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§'Ä±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine de yer verildi.
SaraÃ§, sÄ±navÄ±n 2018 yÄ±lÄ± birinci dÃ¶nemine iliÅŸkin mÃ¼racaatlarÄ±n 16 Åžubat'ta sona erdiÄŸini hatÄ±rlatarak, "2017 yÄ±lÄ±nda Ã¼Ã§ dÃ¶nemde yapÄ±lan sÄ±navlara toplam 302 bin 256 adayÄ±mÄ±z baÅŸvurdu. Toplam rakama baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda akademi lehine ne kadar isabetli bir karar aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸÄ±lÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.
SaraÃ§, 2018 yÄ±lÄ± birinci dÃ¶nemde alanlara gÃ¶re yapÄ±lan baÅŸvurularla ilgili "Ä°ngilizce (Fen Bilimleri: 27 bin 217, SaÄŸlÄ±k Bilimleri: 22 bin 156, Sosyal Bilimler: 49 bin 493), Almanca (Fen Bilimleri: 92, SaÄŸlÄ±k Bilimleri: 62, Sosyal Bilimler: 970), ArapÃ§a (Fen Bilimleri: 20, SaÄŸlÄ±k Bilimleri: 18, Sosyal Bilimler: 3 bin 167), FransÄ±zca (Fen Bilimleri: 20, SaÄŸlÄ±k Bilimleri: 23, Sosyal Bilimler: 391) Bu ÅŸekilde toplam baÅŸvuru da 103 bin 629 oldu." bilgisini paylaÅŸtÄ±.
YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ± birinci dÃ¶nemine iliÅŸkin mÃ¼racaatlar 16 Åžubat'ta sona erdi. Toplam baÅŸvuru sayÄ±sÄ± 103 bin 629 oldu.
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