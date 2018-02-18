GÃ¼ncelleme: 18:03, 18 Åžubat 2018 Pazar

Ä°sveÃ§'te son 10 yÄ±lda bir milyon kiÅŸi kilise Ã¼yeliÄŸinden vazgeÃ§ti





Ä°sveÃ§'te son 10 yÄ±lda bir milyon kiÅŸinin kilise Ã¼yeliÄŸini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sveÃ§ devlet televizyonu SVT'nin haberine gÃ¶re, Ã¼lkede son 10 yÄ±lda bir milyon kiÅŸi kilise Ã¼yeliÄŸini sonlandÄ±rdÄ±. Televizyona aÃ§Ä±klama yapan Ä°sveÃ§ Kilise Konseyi BaÅŸkanÄ± BÃ¶rje Holgersson, Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ±n son 10 yÄ±lda ciddi ÅŸekilde azalmasÄ± nedeniyle ekonomik krizde olan Ä°sveÃ§ Kilisesi'nin binlerce kilise binasÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Haberlerin basÄ±na yansÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°sveÃ§ Kiliseler BaÅŸpiskoposu Antje Jackele, sosyal medyada hedef oldu. AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda, Jackele'nin "Ä°slam dini ve peygamberini Ã¶vmekten baÅŸka bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ± ve satÄ±lan kiliselere sahip Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde eleÅŸtiriler yapÄ±ldÄ±. GeÃ§miÅŸ dÃ¶nemlerde Morgonbladet gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Jackele, ''Muhammed sahte bir peygamber deÄŸildir. MÃ¼slÃ¼manlar ve Hristiyanlar aynÄ± Allah'a inanÄ±yor. Muhammed'in bugÃ¼n iÃ§in de milyonlarca insana adalet, barÄ±ÅŸ ve iyi yaÅŸam iÃ§in ilham kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.'' ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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