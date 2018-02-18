14:42, 18 Åžubat 2018 Pazar

Rusya'dan, Ermeni ordusuna dikkat Ã§ekici silah teslimatÄ±





Rusya'nÄ±n, Ermeni ordusunun kullanÄ±mÄ± iÃ§in Ã§ok sayÄ±da Kornet-E tipi lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar fÃ¼zesi sattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Rusya'nÄ±n, Ermeni ordusunun kullanÄ±mÄ± iÃ§in Ã§ok sayÄ±da Kornet-E tipi lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar fÃ¼zesi sattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ermeni basÄ±nÄ±nda dÃ¼n, 17 Åžubat'ta yer alan bilgilere gÃ¶re, sayÄ±sÄ± net olarak belirtilmeyen teslimat sonrasÄ± fÃ¼zeler, Ermeni ordusu tarafÄ±ndan basÄ±na sergilendi. Rus Ordusu tarafÄ±ndan 1998 yÄ±lÄ±ndan itibaren kullanÄ±lmaya baÅŸlanan Kornet - E tipi tanksavarlar, Orta DoÄŸu'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaygÄ±n olarak kullanÄ±lÄ±yor. Son olarak sÃ¼regelen Suriye Ä°Ã§ SavaÅŸÄ± boyunca kontrolsÃ¼z ÅŸekilde devlet dÄ±ÅŸÄ± aktÃ¶rler ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin eline geÃ§en Rus yapÄ±mÄ± tanksavarlar, Ã¶zellikle tanklar ve zÄ±rhlÄ± araÃ§lar iÃ§in Ã¶nemli bir tehdit durumunda bulunuyor. Ermenistan daha Ã¶nce 2005 yÄ±lÄ±nda Rusya'dan, Kornet - E tipi lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ 50 tanksavar ve 500 tanksavar fÃ¼zesi temin etmiÅŸti. Kaynak: KÄ±rÄ±m Haber AjansÄ±

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