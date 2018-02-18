15:31, 18 Åžubat 2018 Pazar

ÅžanlÄ±urfa'da askeri araÃ§ dereye devrildi





AkÃ§akale ilÃ§esinde dereye devrilen araÃ§taki 2 asker kendi imkanlarÄ±yla Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸardÄ±, 2 asker ise kayboldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esinde askeri aracÄ±n dereye devrilmesi sonucu 2 asker kayboldu. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, AkÃ§akale-CeylanpÄ±nar hudut yolunda ,YeÅŸiltepe Karakoluna giden 2. Hudut Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± askerlerin bulunduÄŸu araÃ§, gece sabaha kadar etkili olan saÄŸanak nedeniyle taÅŸan dereye devrildi. KazanÄ±n ardÄ±ndan araÃ§taki 4 askerden 2'si kendi imkanlarÄ±yla Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸardÄ±, 2'si ise derede kayboldu. ÅžanlÄ±urfa Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Su AltÄ± Arama Timi, askerler ve itfaiye ekipleri, kayÄ±p askerlerin bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bu arada, Vali Abdullah Erin ile askeri yetkililer, bÃ¶lgeye giderek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± inceledi. Â

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