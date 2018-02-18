15:36, 18 Åžubat 2018 Pazar

AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Katalan siyasetÃ§inin Ä°sviÃ§re'den iltica istediÄŸi iddiasÄ±





AÅŸÄ±rÄ± solcu CUP Ã¼yesi Gabriel'in Cenevre'ye giderek sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, Gabriel'in Cenevre'de olduÄŸunu doÄŸrulayan partisi, iddia konusunda bilgi vermedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Katalan partilerden Halk BirliÄŸi AdaylÄ±ÄŸÄ± Partisi (CUP) eski sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Anna Gabriel'in "isyan" ve "bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼kten" yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma Ã¶ncesi Ä°sviÃ§re'den iltica talebinde bulunduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. El Periodico gazetesinin haberinde, bir sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼nmeyen Gabriel'in Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentine giderek sÄ±ÄŸÄ±nma istediÄŸi iddia edildi. Kaynak gÃ¶sterilmeyen haberde ayrÄ±ca, eski sÃ¶zcÃ¼ ve eski parlamenter Gabriel'in daha Ã¶nce ETA Ã¼yelerinin savunmasÄ±nÄ± Ã¼stlenen bir avukatla temasa geÃ§tiÄŸi kaydedildi. Haberin yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÅŸÄ±rÄ± solcu CUP tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Gabriel'in diÄŸer bazÄ± parti Ã¼yeleriyle son haftalarda Cenevre'de olduÄŸu doÄŸrulanÄ±rken, sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ± konusunda bilgi verilmedi. AÃ§Ä±klamada, "isyan" ve "bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼kle" suÃ§lanan Gabriel'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Katalan siyasetÃ§ilerin YÃ¼ksek Mahkemede 21 Åžubat'ta gÃ¶rÃ¼lecek davaya "uluslararasÄ± bir boyut getirmek istedikleri" bildirildi. Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont ve dÃ¶rt bakan, 27 Ekim 2017'deki terk taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ± BelÃ§ika'ya kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Katalonya'da 21 AralÄ±k 2017'de yapÄ±lan seÃ§imleri ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± partiler kazanmÄ±ÅŸ ancak Puigdemont'un kaÃ§ak olmasÄ± nedeniyle hÃ¼kÃ¼met kuramamÄ±ÅŸlardÄ±. Ä°spanya Anayasa Mahkemesi, Ä°spanya'ya gelmesi durumundan tutuklanacak olan, bu yÃ¼zden de Katalonya'yÄ± BelÃ§ika'dan yÃ¶netmek isteyen Puigdemont'un yemin tÃ¶renine ÅŸahsen katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece eski gÃ¶revine dÃ¶nemeyeceÄŸine hÃ¼kmetmiÅŸti. Â

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