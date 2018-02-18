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15:44, 18 Åžubat 2018 Pazar

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Ä°ran ile IKBY arasÄ±nda yeni gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ± aÃ§ma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±
Ä°ran ile IKBY arasÄ±nda yeni gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ± aÃ§ma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

IKBY DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi'ndeki Ä°ran masasÄ± sorumlusu Akreyi, IKBY ve Ä°ran arasÄ±ndaki gayriresmi geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nÄ±n resmileÅŸtirilmesi iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) ile Ä°ran arasÄ±nda gayriresmi olarak kullanÄ±lan geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nÄ±n gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ± hÃ¢line getirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

IKBY DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi'ndeki Ä°ran masasÄ± sorumlusu Abdullah Akreyi, KÃ¼rdistan Demokrat Partisi'nin resmi internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, IKBY ve Ä°ran arasÄ±ndaki gayriresmi geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nÄ±n resmileÅŸtirilmesi iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Akreyi, 25 EylÃ¼l 2017'de dÃ¼zenlenen gayrimeÅŸru referandum sonrasÄ± Erbil ile Tahran arasÄ±ndaki iliÅŸkilerde zayÄ±flama gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, ancak IKBY BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani'nin 21 Ocak'taki Tahran ziyareti sonrasÄ± durumun normalleÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu ziyaret sonrasÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaretin geliÅŸtirilmesine karar verildiÄŸine deÄŸinen Akreyi, "IKBY ve Ä°ran heyetleri, ticari iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in gayriresmi geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nÄ± resmileÅŸtirilip, gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ± hÃ¢line getirme kararÄ± aldÄ±." dedi.

BaÄŸdat ve Erbil'den heyetler, geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ HalepÃ§e kentindeki "ÅžoÅŸme" geÃ§iÅŸ noktasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ± hÃ¢line getirilmesi iÃ§in bir dizi inceleme yapmÄ±ÅŸtÄ±.

HalepÃ§e'nin yanÄ± sÄ±ra geÃ§en ay SÃ¼leymaniye vilayetinde yer alan iki gayriresmi sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n da uluslararasÄ± ticari ve insani geÃ§iÅŸlere aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in heyetler incelemelerde bulunmuÅŸtu.

Ä°RAN Ä°LE IRAK ARASINDAKÄ° SINIR KAPILARI

Ä°ran, hem Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti hem de IKBY ile toplamda bin 450 kilometrelik sÄ±nÄ±r hattÄ± Ã¼zerinde 9 gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±sÄ±na sahip.

IKBY ile Ä°ran arasÄ±nda SÃ¼leymaniye vilayetinde Pervezhan, BaÅŸmak, Seyranbend ile Erbil vilayetinde HacÄ± Omeran olmak Ã¼zere 4 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± bulunuyor. SÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n hepsi uluslararasÄ± olup hem ticari hem de yolcu geÃ§iÅŸleri iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor.

Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin ise Ä°ran'la Basra vilayetinin doÄŸusunda ÅželemÃ§e, Misan vilayetinde EÅŸ-Åžib, Vasit vilayetinde Zarbatiye, Diyala vilayetinde Somer ve Munduriye kara sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± yer alÄ±yor.



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