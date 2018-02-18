15:52, 18 Åžubat 2018 Pazar

Irak'ta ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ hayatÄ± etkiledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n Erbil ve SÃ¼leymaniye kentlerinde iki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan saÄŸanak, su baskÄ±nlarÄ±na neden oldu.

Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayÄ±p dÃ¼n gece ÅŸiddetlenen yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle bazÄ± ev ve iÅŸ yerleri su altÄ±nda kaldÄ±. AltyapÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ± Erbil'de yollarda biriken sular, araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine zor anlar yaÅŸattÄ±.

Åžiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerinde 1,5 metreye kadar su baskÄ±nÄ± meydana geldi.

Kentteki sanayi sitesinde araÃ§ yedek parÃ§a malzemeleri satan Siyamend Rahman, AA muhabirine, "Åžiddetli yaÄŸmurdan sonra acele bir ÅŸekilde sabah erkenden dÃ¼kkÃ¢na geldim. YaÄŸmur nedeniyle 1,5 metre suyun dÃ¼kkÃ¢nÄ±n iÃ§ine girdiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m. 50 bin dolarlÄ±k zararÄ±m var." dedi.

Rahmen, geÃ§en yÄ±l da aynÄ± durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Erbil'in eski mahallelerinden GÄ±lkan'da evini su basan Muhlis SadÄ±k ise komÅŸularÄ± sayesinde canlarÄ±nÄ± kurtardÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

SadÄ±k, "TÃ¼m ev ve eÅŸyalarÄ±mÄ±z su altÄ±nda kaldÄ±. Sabaha karÅŸÄ± komÅŸularÄ±mÄ±zÄ±n haberdar etmesi ve yardÄ±mlarÄ± sayesinde kurtulduk." dedi.

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin bir diÄŸer kenti SÃ¼leymaniye'de de ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ, Ä°ran'dan gelen nehir sularÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesine neden oldu.

SÃ¼leymaniye'nin Kelar ilÃ§esinde polis mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilÃ§eye yakÄ±n Sirvan Nehri'nde taÅŸkÄ±n meydana geldiÄŸi, Ã§ay sularÄ±nÄ±n taÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, su akÄ±ntÄ±sÄ±na kapÄ±lmak Ã¼zere olan 3 gencin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°lÃ§edeki emniyet gÃ¼Ã§leri, halkÄ±n su akÄ±ntÄ±larÄ±ndan uzak durmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta da Ã¶nceki gÃ¼n aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle birÃ§ok ev ve iÅŸ yeri su altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±.