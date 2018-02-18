Irak'ta ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ hayatÄ± etkiledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak'Ä±n Erbil ve SÃ¼leymaniye kentlerinde iki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan saÄŸanak, su baskÄ±nlarÄ±na neden oldu.
Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayÄ±p dÃ¼n gece ÅŸiddetlenen yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle bazÄ± ev ve iÅŸ yerleri su altÄ±nda kaldÄ±. AltyapÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ± Erbil'de yollarda biriken sular, araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine zor anlar yaÅŸattÄ±.
Åžiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerinde 1,5 metreye kadar su baskÄ±nÄ± meydana geldi.
Kentteki sanayi sitesinde araÃ§ yedek parÃ§a malzemeleri satan Siyamend Rahman, AA muhabirine, "Åžiddetli yaÄŸmurdan sonra acele bir ÅŸekilde sabah erkenden dÃ¼kkÃ¢na geldim. YaÄŸmur nedeniyle 1,5 metre suyun dÃ¼kkÃ¢nÄ±n iÃ§ine girdiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m. 50 bin dolarlÄ±k zararÄ±m var." dedi.
Rahmen, geÃ§en yÄ±l da aynÄ± durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Erbil'in eski mahallelerinden GÄ±lkan'da evini su basan Muhlis SadÄ±k ise komÅŸularÄ± sayesinde canlarÄ±nÄ± kurtardÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.
SadÄ±k, "TÃ¼m ev ve eÅŸyalarÄ±mÄ±z su altÄ±nda kaldÄ±. Sabaha karÅŸÄ± komÅŸularÄ±mÄ±zÄ±n haberdar etmesi ve yardÄ±mlarÄ± sayesinde kurtulduk." dedi.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin bir diÄŸer kenti SÃ¼leymaniye'de de ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ, Ä°ran'dan gelen nehir sularÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesine neden oldu.
SÃ¼leymaniye'nin Kelar ilÃ§esinde polis mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ilÃ§eye yakÄ±n Sirvan Nehri'nde taÅŸkÄ±n meydana geldiÄŸi, Ã§ay sularÄ±nÄ±n taÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, su akÄ±ntÄ±sÄ±na kapÄ±lmak Ã¼zere olan 3 gencin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°lÃ§edeki emniyet gÃ¼Ã§leri, halkÄ±n su akÄ±ntÄ±larÄ±ndan uzak durmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta da Ã¶nceki gÃ¼n aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle birÃ§ok ev ve iÅŸ yeri su altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ Erbil ve SÃ¼leymaniye'de su baskÄ±nlarÄ±na yol aÃ§tÄ±
IKBY DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi'ndeki Ä°ran masasÄ± sorumlusu Akreyi, IKBY ve Ä°ran arasÄ±ndaki gayriresmi geÃ§iÅŸ noktalarÄ±nÄ±n resmileÅŸtirilmesi iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AÅŸÄ±rÄ± solcu CUP Ã¼yesi Gabriel'in Cenevre'ye giderek sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, Gabriel'in Cenevre'de olduÄŸunu doÄŸrulayan partisi, iddia konusunda bilgi vermedi
Rusya'nÄ±n, Ermeni ordusunun kullanÄ±mÄ± iÃ§in Ã§ok sayÄ±da Kornet-E tipi lazer gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar fÃ¼zesi sattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Hamas, "Beyaz Saray'Ä±n Gazze'deki insani krizden Hamas'Ä±n sorumlu olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ± reddediyoruz" dedi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, "Ä°srailâ€™in kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± test etmeyin" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°hvan, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l deÄŸiÅŸimi benimsediÄŸini ve bu gÃ¶rÃ¼ÅŸe katÄ±lmayan gruplarÄ±n kendileriyle baÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Ä°srail polisi, Netanyahu'nun iliÅŸkili olduÄŸu yeni bir yolsuzluk dosyasÄ±nda baÅŸbakana yakÄ±n isimleri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Sudan Kur'an-Ä± Kerim ve Ä°slami Ä°limler Ãœniversitesi Diller FakÃ¼ltesi TÃ¼rkÃ§e BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde okuyan SudanlÄ± Osman, hafta sonu boÅŸ vakitlerinde kÃ¶yÃ¼ndeki Ã§ocuklara TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretiyor
MÄ±sÄ±r, Hedasi BarajÄ± konusunda tÃ¼m taraflarÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± koruyacak ve anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± bitirecek Ã§Ã¶zÃ¼mlere ulaÅŸmak iÃ§in acilen harekete geÃ§ilmesini istedi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "(FBI) Rusya'nÄ±n, Trump kampanyasÄ± ile gizli anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatlamak iÃ§in Ã§ok zaman harcÄ±yorlar ancak ortada herhangi bir gizli anlaÅŸma yok. AsÄ±l iÅŸinize dÃ¶nÃ¼n ve hepimizi gururlandÄ±rÄ±n" dedi
Aseman HavayollarÄ±'na ait 60 kiÅŸi taÅŸÄ±yan ve Tahran-Yasuc seferini yapan bir yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Ä°sfahan yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
MÃœSÄ°AD Avrupa'daki Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ± bu yÄ±l yÃ¼zde 50 artÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.
HÃ¼kÃ¼met, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi dolayÄ±sÄ±yla ilan edilen OHAL'i uzatma kararÄ± aldÄ±
Ä°srail savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve topÃ§u birliklerinin, Gazze'ye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 2 Filistinli ÅŸehit oldu. Hamas, Gazze'de tansiyonun yÃ¼kselmesinden Ä°srail'i sorumlu tutarken, Gazze'de dÃ¼n geceden bu yana toplam 7 saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Suudi Arabistan'da yaklaÅŸÄ±k bir haftadÄ±r etkili olan toz fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle bazÄ± bÃ¶lgelerde eÄŸitime bugÃ¼n ara verildi