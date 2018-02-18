16:56, 18 Şubat 2018 Pazar

''Orta Doğu, Filistin, Kudüs, Edebiyat ve Şiir'' söyleşisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çağdaş Arap edebiyatının önemli isimlerinden Filistinli romancı ve şair İbrahim Nasrallah, ''Filistinli yazarlar yeni imaj vermeye başladı. Yazarlarımız, mülteci edebiyatından direniş edebiyatına geçerek, kültürel ekleme yapabilecek bir bakış açısı gerçekleştirdi.'' dedi.

Nasrallah, Bağlarbaşı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen söyleşide gençlerle bir araya geldi.

Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın yaptığı söyleşide, Filistinli yazarların dünya edebiyatına etkisi, Orta Doğu ve edebiyat ilişkisi konuşuldu.

İbrahim Nasrallah konuşmasında, Filistin'de edebiyatın hareketli olduğunu belirterek, ''Yaşadığımız olumsuzluklar bizim kültürümüzü kırmadı. Askeri direnişten önce direniş edebiyatı oluştu. Filistinli yazarlar şunu gördü, kendimizi dünyaya anlatmak için, her birimiz kendi alanlarında sorumlu olmalıyız. Birçok Filistinli yazar dünyanın birçok ülkesinde edebiyat alanında katkıda bulundu. Yazarlarımız birer fedaidir.'' diye konuştu.

Romanların insanların bakış açısını değiştirdiğini vurgulayan Nasrallah, ''Filistinli yazarlar yeni imaj vermeye başladı. Yazarlarımız, mülteci edebiyatından direniş edebiyatına geçerek, yeni bir imaj vermeye başladı. Kültürel ekleme yapabilecek bir bakış açısı gerçekleştirdi.'' ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarının edebi hayatını etkilediğini anlatan Nasrallah, sözlerini şöyle tamamladı:

''1960 yılında Filistin’de felaket devam ediyordu. Eğitim almaya başladığım, ilk okul bir çadırdı ve yerde oturuyorduk. Bu yaşadıklarım çocukluk dönemimi etkiledi. Bu tarz felaket zincirini yaşadığınızda insan farklı oluyor. Bu yaşadıklarım edebi hayatımı dolaylı ve dolaysız yoldan etkiledi. Direkt olarak şiirlerimi etkiledi. Filistinli olmasaydım bile Filistin'i savunurdum. Filistin, bir sınavdır.''