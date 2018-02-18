17:05, 18 Åžubat 2018 Pazar

S.Arabistan bÃ¶lgenin sorunlarÄ±nÄ± Humeyni Devrimine baÄŸladÄ±





54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda konuÅŸan Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr, "BÃ¶lgenin sorunlarÄ±, 1979 yÄ±lÄ±ndaki Humeyni Devrimi ile baÅŸladÄ±. Ä°ran, Almanya ve dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelerinde terÃ¶r eylemleri yaptÄ±"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil Cubeyr, bÃ¶lgedeki sorunlarÄ±n 1979 yÄ±lÄ±ndaki Ä°ran Devrimi ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Cubeyr, Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentinde dÃ¼zenlenen 54. UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "BÃ¶lgenin sorunlarÄ±, 1979 yÄ±lÄ±ndaki Humeyni Devrimi ile baÅŸladÄ±. Ä°ran, Almanya ve dÃ¼nyanÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelerinde terÃ¶r eylemleri yaptÄ±." dedi. Ä°ran'Ä±n, kendisine "normal bir devlet gibi davranÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorsa uluslararasÄ± hukuka baÄŸlÄ± kalmasÄ±" gerektiÄŸini dile getiren Cubeyr, "Ä°ran rejimi, Suriye, Irak, Yemen ve LÃ¼bnan'da istikrarÄ± sarsmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ran, 1996 yÄ±lÄ±nda Suudi Arabistan'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±da bulunan hÃ¼crelere eÄŸitim verdi ve yÃ¶netti. Ä°ran rejimi mevcut siyasetini deÄŸiÅŸtirmeli. Bizler de Ä°ran'Ä± bu davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan vazgeÃ§irmek iÃ§in baskÄ± uygulamaya devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±. "SaldÄ±rÄ±larda kullanÄ±lan patlayÄ±cÄ±larÄ±n yÃ¼zde 90'Ä± Ä°ran tarafÄ±ndan saÄŸlanÄ±yor." diyen Cubeyr, Tahran yÃ¶netiminin kendisine yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n, "sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼ÅŸmanca tavÄ±rlardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" farkÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸini aktardÄ±. Cubeyr ayrÄ±ca, Yemen'de meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinin farklÄ± alanlarda baÅŸarÄ± elde etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Yemen halkÄ±na insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in uluslararasÄ± kuruluÅŸlarla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.