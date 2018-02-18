17:15, 18 Åžubat 2018 Pazar

BirleÅŸik KrallÄ±k'ta "Camimi Ziyaret Et GÃ¼nÃ¼"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸik KrallÄ±k genelinde 200'den fazla cami bugÃ¼n kapÄ±larÄ±nÄ± toplumun tÃ¼m Ã¼yelerine aÃ§tÄ±.

Britanya MÃ¼slÃ¼man Konseyi (MCB) tarafÄ±ndan ada genelinde her yÄ±l dÃ¼zenlenen "Camimi Ziyaret Et GÃ¼nÃ¼" adlÄ± etkinlikle, 200'den fazla camide toplumun tÃ¼m bireylerine ulaÅŸÄ±larak Ä°slamiyet, camiler ve ibadethanelerle ilgili bilgiler veriliyor.

Etkinlik kapsamÄ±nda organizasyona destek veren cami ile ibadethanelerin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, ziyaretÃ§ilerine Ã§ay ve iÃ§ecekler ikram ederken, camideki gÃ¼nlÃ¼k faaliyetlere iliÅŸkin bilgi aktarÄ±yor, ziyaretÃ§ilerin Ä°slam'a iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlÄ±yor.

Etkinlik Ã§erÃ§evesinde Ä°ngiltere, Galler, Ä°skoÃ§ya ve Kuzey Ä°rlanda'dan oluÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k'taki camilerde, Ä°slam'Ä±n temel kavramlarÄ± ile inanÃ§ unsurlarÄ±nÄ± tanÄ±tan panolarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ve broÅŸÃ¼rlerin daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sergiler de aÃ§Ä±lÄ±yor.

EtkinliÄŸin amacÄ± "Medyada yer alan olumsuz haberlerin Ã¶tesine geÃ§erek bÃ¼tÃ¼n Britanya vatandaÅŸlarÄ±na eriÅŸmek, Ä°slam inancÄ±nÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± anlatmak" olarak ifade ediliyor.

BÃ¼nyesinde 500'den fazla ulusal, bÃ¶lgesel ve yerel kuruluÅŸ ile camileri, yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ± ve okullarÄ± barÄ±ndÄ±ran ÅŸemsiye kuruluÅŸ MCB'den konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ada nÃ¼fusunun yÃ¼zde 90'Ä±nÄ±n hayatÄ±nda hiÃ§ camiye girmediÄŸi belirtildi.

MCB aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Camimi Ziyaret Et GÃ¼nÃ¼" ile toplumun Ã¼yelerinin birbirini daha iyi tanÄ±masÄ±nÄ±n, ayrÄ±ca MÃ¼slÃ¼manlar ve Ä°slamiyet hakkÄ±nda halkÄ±n bilgilendirilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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