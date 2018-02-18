GÃ¼ncelleme: 21:02, 18 Åžubat 2018 Pazar

Suudi Arabistan'da 3 bin tarihi eser bulundu





Suudi Arabistan'Ä±n Medine-i MÃ¼nevvere vilayetinde 3 binden fazla tarihi eser bulunduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan Turizm ve Milli KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± Kurumu'nun sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Medine-i MÃ¼nevvere vilayetine baÄŸlÄ± el-Ula bÃ¶lgesinde iki yÄ±l Ã¶nce baÅŸlatÄ±lan kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, Lihyan KrallÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemine ait 3 binden fazla tarihi esere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, milattan Ã¶nce 2. yÃ¼zyÄ±la tarihlendiÄŸi kaydedilen eserlerin niteliÄŸine dair bilgi verilmedi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.