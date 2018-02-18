17:27, 18 Åžubat 2018 Pazar

"Ã–zel Askeri Åžirketler Paneli"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve Adaleti Savunanlar Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (ASSAM) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Adnan TanrÄ±verdi, UluslararasÄ± Savunma DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Åžirketi'nin (SADAT) misyonuna iliÅŸkin, "CumhurbaÅŸkanÄ±'na saldÄ±rmak isteyen muhalif gruplar diyor ki sÃ¶zde biz CumhurbaÅŸkanÄ±'na gizli ordu kuruyor muÅŸuz... Ne alakasÄ± var? SonuÃ§ itibarÄ±yla SADAT'Ä±n esas misyonu; Ä°slam Ã¼lkelerine gelen tehdidi belirlemek, buna karÅŸÄ± o Ã¼lkede gÃ¼Ã§ geliÅŸtirmek, bu gÃ¼cÃ¼n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± planlama konusunda danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmak." dedi.

ASSAM, SADAT ve Adaleti Savunanlar DerneÄŸi'nin (ASDER) iÅŸ birliÄŸiyle ÃœskÃ¼dar Ãœniversitesi'nde dÃ¼zenlenen, "Ã–zel Askeri Åžirketler Paneli"nde konuÅŸan TanrÄ±verdi, ÅŸirketin kurulma sÃ¼recini anlattÄ±.

DÃ¼nyada askeri ÅŸirketlerin 1990'lÄ± yÄ±llarda oluÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, konuya iliÅŸkin bilgi veren TanrÄ±verdi, TÃ¼rkiye'nin de ciddi bir askeri birikime sahip olduÄŸunu, bunun da kendilerini, "Millet, Ã¼mmet olarak ne yapÄ±labilir?" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine sevk ettiÄŸini dile getirdi.

TanrÄ±verdi, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin yetiÅŸemediÄŸi yerlerde emekli askerleri organize ederek, Ã¶zellikle dost ve Ä°slam Ã¼lkelerine ihtiyaÃ§ duyduÄŸu askeri desteÄŸi verebilmek amacÄ±yla bÃ¶yle bir oluÅŸumun gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini belirtti.

SAVUNMA SANAYÄ°NÄ°N MÄ°LLÄ°LEÅžMESÄ° MESELESÄ°

TanrÄ±verdi, "Savunma sanayisi milli olmayan bir devletin tam baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸunu iddia etmek abesle iÅŸtigal olur. Amerika'nÄ±n silahÄ±yla Amerika'ya kafa tutamayÄ±z. O bakÄ±mdan savunma sanayinin millileÅŸmesi fevkalade Ã¶nemli. SilahlÄ± kuvvetler sadece savaÅŸma unsuru deÄŸildir, barÄ±ÅŸÄ±n garantisidir. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir silahlÄ± kuvvetlerimiz yoksa her an, her yerden tehlikeyi beklememiz lazÄ±m. SavaÅŸa hazÄ±r deÄŸilsek, barÄ±ÅŸ ve huzur yoktur. O bakÄ±mdan savunma sanayisinin de mutlaka millileÅŸmesi lazÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

SADAT'Ä±n misyonunu anlatan TanrÄ±verdi, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"CumhurbaÅŸkanÄ±'na saldÄ±rmak isteyen muhalif gruplar diyor ki sÃ¶zde biz CumhurbaÅŸkanÄ±'na gizli ordu kuruyor muÅŸuz... Ne alakasÄ± var? SonuÃ§ itibarÄ±yla SADAT'Ä±n esas misyonu; Ä°slam Ã¼lkelerine gelen tehdidi belirlemek, buna karÅŸÄ± o Ã¼lkede gÃ¼Ã§ geliÅŸtirmek, bu gÃ¼cÃ¼n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± planlama konusunda danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmak. Bu konuda silahlÄ± kuvvetlerin ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± Ã¶zel eÄŸitim konularÄ±nda eÄŸitim danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapmak. AynÄ± zamanda ihtiyaÃ§ duyulan savunma sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin dost-mÃ¼ÅŸterek Ã¼retilmesini ve de dost Ã¼lkelerden tedarikini temin edecek tarzda danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmak iÃ§in kurulmuÅŸ bir ÅŸirkettir. DolayÄ±sÄ±yla bizim, savunma sanayi sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yanÄ±nda, TÃ¼rkiye iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶stermesi iÃ§in, savunma hizmet sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n de oluÅŸmasÄ± konusunda kanun teklifimiz var. Ve bizim devlet ricaline sÃ¶ylediÄŸimiz; 'Bir iki ÅŸirketle olmaz. Bu tÃ¼r ÅŸirketlerin sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±nÄ±z ve bunu devlet TÃ¼rk dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n bir enstrÃ¼manÄ± olarak kullansÄ±n. Bizim bu tÃ¼r ÅŸirketlerin, devletin kontrolÃ¼nde dost Ã¼lkeleri sÃ¶mÃ¼rmek iÃ§in deÄŸil, kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmalarÄ± iÃ§in onlara askeri danÄ±ÅŸmanlÄ±k, eÄŸitim konularÄ±nda hizmet vermesi yÃ¶nÃ¼nde sunduÄŸumuz kanun tekliflerimiz ÅŸu an Meclis'te."

42 Ã–ZEL ASKERÄ° ÅžÄ°RKET IRAK'TA

BugÃ¼n Irak'ta 42 Ã¶zel gÃ¼venlik ve askeri ÅŸirket olduÄŸunu aktaran TanrÄ±verdi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"PYD, DEAÅž, PKK, Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin Ã¶zel askeri ÅŸirketidir. O fonksiyonu yapÄ±yor. Malzemesini, parasÄ±nÄ± veriyor, taÅŸeron gibi o kÃ¼resel gÃ¼Ã§lerin hedefleri olan bÃ¶lgelerde, Amerika'nÄ±n ordusunu gÃ¶ndermiÅŸ gibi bunlara iÅŸ yaptÄ±rÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla bunlara bÃ¶yle bakmak lazÄ±m. Yani askeri ÅŸirketler, kÃ¼resel ve emperyalist gÃ¼Ã§lerin o Ã¼lkeleri kontrol etmek iÃ§in o Ã¼lkelerde tesis ettikleri askeri varlÄ±klardÄ±r. Bu bÃ¼yÃ¼k bir tehdittir. Bunu dost Ã¼lkelerimizde ve Ã¼lkemizde bilmemiz lazÄ±m."

"SADAT Ã–SO'YA EÄžÄ°TÄ°M VERMÄ°YOR"

Adnan TanrÄ±verdi, konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan dinleyicilerin sorularÄ±nÄ± da cevapladÄ±.

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun eÄŸitiminde SADAT'Ä±n gÃ¶rev alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ±na Ã¼zerine TanrÄ±verdi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SADAT Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na eÄŸitim vermiyor. Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na SilahlÄ± Kuvvetlerimiz eÄŸitim veriyor. Biz, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun kuruluÅŸ safhasÄ±nda Hatay'Ä±n gÃ¼neyindeki mÃ¼lteci kampÄ±nda Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun ilk kurucusu Albay Riyad Esad isminde bir ÅŸahsÄ±n olduÄŸunu duyduk ve oraya gittik. O zaman daha Suriye'de muhalefetin silah kullanmama kararÄ±nÄ±n olduÄŸu bir dÃ¶nem. Yani aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 1 sene kadar, rejimin zulmÃ¼ne karÅŸÄ± silahsÄ±z mukavemet edecek tarzda direndiler. Biz o zaman bir rapor hazÄ±rladÄ±k. O raporumuzu devletimize gÃ¶nderdik. Dedik ki; 'BunlarÄ±n muhalefet olarak organizasyona ihtiyacÄ± var. Bunu eÄŸer devlet olarak SilahlÄ± Kuvvetlerimiz Ã¼stlenirse 6 ayda bu kargaÅŸa biter. EÄŸer SADAT'a bu konuda yetki verilirse SADAT da 1 sene de ancak bitirebilir'. Ancak o gÃ¼nÃ¼n koÅŸullarÄ±nda bu mesele icraata geÃ§irilemedi ve o iÅŸ orada kaldÄ±. SADAT'Ä±n Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu ile herhangi bir fiili iliÅŸkisi olmadÄ±. Somali'de de SilahlÄ± Kuvvetlerimiz oraya gitmeden Ã¶nce Somali'den bir yetkili SADAT'tan orada bir Ã¼s kurmasÄ±nÄ± talep etti. Sonra SilahlÄ± Kuvvetlerimiz gidince bize ihtiyaÃ§ kalmadÄ±. Zaten biz SilahlÄ± Kuvvetlerimizin olmadÄ±ÄŸÄ±, ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± yerlere hizmet verelim demiÅŸtik. SilahlÄ± Kuvvetlerimiz ÅŸimdi oraya hizmet verecek bir Ã¼ssÃ¼ kurdu."

ProgramÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n SADAT'a yÃ¶nelik iddialara iliÅŸkin sorusu Ã¼zerine aÃ§Ä±klamalarda bulunan TanrÄ±verdi, konuya iliÅŸkin suÃ§ duyurusunda bulunduklarÄ±nÄ±, tazminat davasÄ± aÃ§acaklarÄ±nÄ± belirterek, "Bizim TÃ¼rkiye'de herhangi bir askeri Ã¼ssÃ¼mÃ¼z yok, silahlÄ± bir unsur eÄŸitmiyoruz. 'Paramiliter yapÄ± oluÅŸturuyor' derken, sivilleri silahlandÄ±rÄ±yor, demek istiyor. BÃ¶yle bir ÅŸey yok. Tamamen safsata, biraz daha ileri gidersek iftira." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Program, toplu fotoÄŸraf Ã§ekiminin ardÄ±ndan sona erdi.