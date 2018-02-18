17:34, 18 Åžubat 2018 Pazar

Ä°talya'da Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± gÃ¶steriler sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°talya'nÄ±n doÄŸusundaki Macerata kentinde 3 Åžubat'ta AfrikalÄ±lara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen, 8 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± ÅŸehirde "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ±" gÃ¶steriler sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Macerata Belediyesinin dÃ¼zenlediÄŸi "faÅŸizm ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ±" protesto, Belediye BaÅŸkanÄ± Romano Carancini ve Marche Yasama Meclisi BÃ¶lgesel Konsey BaÅŸkanÄ± Antonio Mastrovincenzo'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±ldÄ±.

Ã–zgÃ¼rlÃ¼k MeydanÄ±'nda (Piazza della Liberta) baÅŸlayan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe 30'dan fazla dernek, kurum, ticaret birliÄŸi ve belediye iÅŸtirak etti.

GÃ¶stericiler, ellerinde, ÅŸehrin faÅŸizmden kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bir komutanÄ±n sÃ¶ylediÄŸi "Macerata Ã¶zgÃ¼r; ÅŸiddet, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ± bir ÅŸehirdir." ifadelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± pankart taÅŸÄ±dÄ±.

GÃ¶steriye katÄ±lanlara teÅŸekkÃ¼r eden Carancini, "Pamela'yÄ± (Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± Ã¶ncesinde NijeryalÄ± uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len genÃ§ kÄ±z) ve Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±da yaralananlarÄ± hatÄ±rlayarak, anayasamÄ±zÄ±n ÅŸiddet, faÅŸizm ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± deÄŸerlerine sahip Ã§Ä±kmamÄ±z gerekiyor." diye konuÅŸtu.

IRKÃ‡I SALDIRI SONRASI GERGÄ°NLÄ°K DEVAM EDÄ°YOR

Protesto olaysÄ±z sona erdi ancak Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehir ve Ã¼lke genelinde yaÅŸanan gerginlik devam ediyor.

Ã–zellikle aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± "Forza Nuova" ve "CasaPound" gruplarÄ±nÄ±n AfrikalÄ±lara yÃ¶nelik Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±yÄ± savunmasÄ± ve fail Luca Traini'yi "kahraman" ilan etmesi halkÄ±n bÃ¼yÃ¼k tepkisine yol aÃ§tÄ±.

Ä°lk olarak saldÄ±rÄ±dan birkaÃ§ gÃ¼n sonra, kentte "aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar" ile "anti-faÅŸistler" toplanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki tarafÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmesini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan polis ile gÃ¶stericiler arasÄ±nda arbede yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ertesi gÃ¼n Macerata Belediye BaÅŸkanÄ± Carancini'nin 10 Åžubat'ta kentte yapÄ±lmasÄ± planlanan "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ± bÃ¼yÃ¼k protesto"yu "ÅŸiddete sebep olabileceÄŸi" gerekÃ§esiyle iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± ÅŸehir halkÄ±nÄ±n tepkisine yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Ancak daha sonra polis tarafÄ±ndan tekrar izin verilen gÃ¶steriye katÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸi, "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ±" yÃ¼rÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼. AynÄ± gÃ¼n Roma, Milano, Bologna, Palermo, Torino ve Bolzano ÅŸehirlerinde de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizme karÅŸÄ± eÅŸ zamanlÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Cuma gÃ¼nÃ¼ ise Ä°talya'nÄ±n Bologna kentinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Forza Nuova'nÄ±n ÅŸehirde yapacaÄŸÄ± miting yÃ¼zÃ¼nden olay Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Mitingi protesto edenler iki kez polisle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸti.

GÃ¼ndÃ¼z saatlerinde Nuova'nÄ±n miting yapacaÄŸÄ± alanda oturma eylemi yapan yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi polis zoruyla meydandan Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Eylemcilere polis copla mÃ¼dahale etmiÅŸ, yaÅŸanan arbedede 4 kiÅŸi ve 1 polis memuru yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

AynÄ± gÃ¼nÃ¼n akÅŸamÄ±nda ise Forza Nuova'nÄ±n miting yaptÄ±ÄŸÄ± Galvani MeydanÄ±'na (Piazza Galvani) girmek isteyen Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k kartÄ±ÅŸÄ± yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi ile polis arasÄ±nda ikinci arbede yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Miting alanÄ±nÄ± Ã§evreleyen polis, meydana girmek isteyen eylemcilere tazyikli su, cop ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale etmiÅŸti. GÃ¶stericiler ise fiÅŸek ve ÅŸiÅŸe atarak karÅŸÄ±lÄ±k vermiÅŸti. Olayda, 6 eylemci ve 1 polis yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.