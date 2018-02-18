BeÅŸtepe'de ErdoÄŸan-BahÃ§eli gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'yi kabulÃ¼ baÅŸladÄ±.Â
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki basÄ±na kapalÄ± kabul, saat 17.30'da baÅŸladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 66 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi uÃ§ak kazasÄ± nedeniyle, Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye taziye mektubu gÃ¶nderdi
Artvin'de Ã‡oruh Nehri Ã¼zerinde ki Deriner BarajÄ± sularÄ± altÄ±nda kalan NarlÄ± kÃ¶yÃ¼, 5 yÄ±l sonra su yÃ¼zeyine yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
ErdoÄŸan, BeÅŸtepe'de, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'yi kabul ediyor.
AkÃ§akale ilÃ§esinde dereye devrilen araÃ§taki 2 asker kendi imkanlarÄ±yla Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸardÄ±, 2 asker ise kayboldu
Ä°stanbulâ€™un kapsamlÄ± bir tarihi panoramasÄ± olan eserde, 400 yÄ±l Ã¶ncesinin gÃ¼nlÃ¼k ticaret yaÅŸamÄ± Ã¼nlÃ¼ seyyah Evliya Ã‡elebi'nin kaleminden Ã§arpÄ±cÄ± detaylarla aktarÄ±lÄ±yor
Erzurum'da polis ekiplerinin durdurduÄŸu Ã¼Ã§ araÃ§ta, Afganistan ve Pakistan uyruklu 367 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±.
Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esindeki operasyonlarda 15 bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda ve Hakkari'de 2 askerin ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden AÄŸrÄ±, Van, Bitlis ve Hakkari Ã§evrelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 54. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda IraklÄ± mevkidaÅŸÄ± ile bir araya geldi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 1595 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m-Philippe gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye'nin Fransa'yÄ± Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve iliÅŸkilerin her veÃ§hesinin gÃ¼Ã§lendirilmesinden yana olduÄŸu belirtildi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™na destek veren TÃ¼rkler, Sydneyâ€™de "TerÃ¶re Lanet Mitingi" dÃ¼zenledi.
TSK tarafÄ±ndan Mardin, Tunceli, ÅžÄ±rnak, Hakkari ve Bitlis'te dÃ¼zenlenen terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda, 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Ä°stanbul'da BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Silivri ve Tuzla'nÄ±n bazÄ± kesimlerine 19-20 Åžubat'ta su verilemeyecek.
Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±