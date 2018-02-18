17:37, 18 Åžubat 2018 Pazar

BeÅŸtepe'de ErdoÄŸan-BahÃ§eli gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±





ErdoÄŸan, BeÅŸtepe'de, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'yi kabul ediyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'yi kabulÃ¼ baÅŸladÄ±.Â CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki basÄ±na kapalÄ± kabul, saat 17.30'da baÅŸladÄ±.

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