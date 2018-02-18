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BeÅŸtepe'de ErdoÄŸan-BahÃ§eli gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±
BeÅŸtepe'de ErdoÄŸan-BahÃ§eli gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±

ErdoÄŸan, BeÅŸtepe'de, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'yi kabul ediyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'yi kabulÃ¼ baÅŸladÄ±.Â 

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki basÄ±na kapalÄ± kabul, saat 17.30'da baÅŸladÄ±.



Ä°lgili Konular Devlet BahÃ§eli cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan
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