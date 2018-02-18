17:41, 18 Åžubat 2018 Pazar

DaÄŸÄ±stan'da festivale silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 4 Ã¶lÃ¼





Rusya'nÄ±n gÃ¼neyindeki DaÄŸÄ±stan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen bir festivalde, kalabalÄ±ÄŸa ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n gÃ¼neyindeki DaÄŸÄ±stan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen bir festivalde, kalabalÄ±ÄŸa ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. Ä°lk belirlemelere gÃ¶re olayda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rganÄ±n da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

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