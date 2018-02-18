21:24, 18 Åžubat 2018 Pazar

ErdoÄŸan'dan Ruhani'ye "taziye" mektubu





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 66 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi uÃ§ak kazasÄ± nedeniyle, Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'ye taziye mektubu gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 66 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi uÃ§ak kazasÄ± nedeniyle, Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'ye "taziye" mektubu gÃ¶nderdi. Taziye mektubunda, Ä°ran'Ä±n gÃ¼neyinde gerÃ§ekleÅŸen uÃ§ak kazasÄ±nda 66 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrendiÄŸini belirten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Ruhani'ye, dost ve kardeÅŸ Ä°ran halkÄ±na taziyelerini sunan ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin, Ä°ran halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± yÃ¼rekten paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin gerÃ§ekleÅŸen bu elim hadisenin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi aÅŸamasÄ±nda, ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu takdirde her tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±mÄ± sunmaya hazÄ±r olduÄŸunu bildirdi.

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