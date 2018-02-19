10:34, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Özbek liderden Kerimov dönemine Stalin benzetmesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev eski lider İslam Kerimov döneminde “derin devlet” olarak görev yapan Milli Güvenlik Hizmeti faaliyetini 1937 yıllarda uygulanan zulüm ve baskılara benzetti.

Geçen hafta sonunda Buhara’da konuşan Özbek lider istihbarat teşkilatı bölgesel yönetimi çalışanlarının birçok masum işadamına acımasızca işkence yaptığını belirtti.

Şevket Mirziyayev toplantıda, "profesyonel güçlerinin ötesine geçen" MGH subaylarının faaliyetlerinin Buhara bölgesinde halkın hoşnutsuzluğun artmasına da neden olduğunu söyledi.

Mirziyayev, "Bu teşkilata bu kadar yetki vermek aslında devlete gerçek bir ihanet idi. Bu nedenle Buhara bölgesinde halkta devlete karşı hoşnutsuzluk gelişti. Bu konuda bana ulaşan mektupların sahipleri kendilerine nasıl zulümler yapıldığını anlatıyor. Girişimcileri yok eden bu örgütün çalışanları halen aramızdadır” dedi.

Mirziyayev'in iddiasına göre, güvenlik görevlilerinin yasadışı eylemleri yüzünden birçok girişimci Buhara'yı terk etmek zorunda kaldı. Milli Güvenlik Teşkilatı personeline geniş yetkiler verilmesini eleştiren Mirziyayev, faaliyetlerini geçen yüzyılın 37'inci yılındaki Stalin döneminin baskılarına benzetti.