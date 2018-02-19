10:51, 19 Şubat 2018 Pazartesi

Kerkük'te DEAŞ ve Haşdi Şabi çatıştı





Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kamil, DEAŞ'ın pusu kurması sonucu çıkan çatışmada 17 Haşdi Şabi unsurunun öldüğünü, 20'sinin kaçırıldığını belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde DEAŞ'ın pusu kurmasının ardından çıkan çatışmada 17 Haşdi Şabi unsurunun öldüğü, 20'sinin de kaçırıldığı bildirildi. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün güneyindeki Saduniye köyü yakınında Haşdi Şabi gücü ile bölgedeki DEAŞ kalıntıları arasında şiddetli çatışma çıktı.'' dedi. Kentin güneyindeki Rıyad Nahiyesi'nin Saduniye köyü yolu üzerinden Haşdi Şabi gücüne ait araçların geçişi sırasında çatışmanın çıktığını belirten Kamil, "Yağmurlu havayı değerlendiren DEAŞ üyelerinin yol üzerinde kurduğu pusunun ardından çıkan çatışmada, 17 Haşdi Şabi unsuru ölürken 20'si de DEAŞ militanlarınca kaçırıldı." diye konuştu. Bölgedeki DEAŞ kalıntılarına yönelik ve kaçırılan Haşdi Şabi mensuplarının kurtarılması için olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğini dile getiren Kamil, "Bölgedeki federal polis güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Bu operasyona daha sonra Irak ordusunun da destek vermesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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